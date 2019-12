Fortenses se quejan de la calidad del agua

PURO ROLLO. A ver pa cuándo les arreglan el lío que tienen en el agua potable a los fortenses, porque por más que alegan e incluso después de que la Coepriss confirmó que lleva hasta bacterias fecales, la comuna nada hace pa arreglar este asunto.

MALA IMAGEN. El sector de Valle Alto, en Culiacán, se llena cada vez más de bolsas de basura en las calles. Desde inicios de mes no reciben atención del servicio de recolección de basura municipal. ¿Qué pasa ahí?

NO LES TOCA. El secretario de Salud en el estado, Efrén Encinas, aclaró que la situación de la Casa de la Salud en Rancho Viejo, Mocorito, no le toca a la Secretaría, pues no se cuenta con un registro del caso, pero harán algo para que entre en funciones.

SERIAS CRÍTICAS. Al presidente municipal de Concordia, Felipe Garzón, le fue muy mal este año con los retrasos en obras del centro histórico. Las fallas, que son realizadas por una empresa contratada por el Gobierno estatal, se las atribuyeron a su equipo.

PROTESTAN. Sindicalizados de la Jumapag en Guasave realizaron una manifestación ayer en la Junta, ya que les deben el aguinaldo y tres quincenas, por lo que exigen que se les pague esa lana o tomarán medidas más drásticas.