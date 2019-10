¿Hay funcionarios que ganan más que el alcalde culichi?

ÓRALE. El que se quiso lucir fue el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, pues aseguró que algunos funcionarios con menor puesto tenían mayor sueldo que él, por lo que se tendría que revisar el sistema, pues no pueden tener esos sueldos exuberantes con puestos insignificantes.

URGE UNA CHECADA. ¿Y como pa’ cuándo, pues, la checada de cantones en el municipio de Ahome por parte de la comuna pa’ que nadie tenga corrales en sus viviendas? Ya hay dos denuncias: una en el ejido Felipe Ángeles y otra en la colonia Margarita, en plena ciudad de Los Mochis. ¡Ahí les hablan!

PA’ SU MECHA. El que no siente lo duro, sino lo tupido, es el gerente de la Jumapam, Ismael Tisnado, pues no hay mes que no reviente una de las tuberías principales del sistema de abastecimiento en Mazatlán. Ayer todavía muchas colonias se encontraban sin agua potable porque una constructora perforó el tubo lock joint.

A GUSTITO. En Guasave la raza anda bien emocionada con el regreso de los Algodoneros que parece que se les olvidaron las penas; andaban muy exigentes en redes sociales pidiendo que les arreglaran las calles o taparan los baches, y ahora son puras de beisbol.

CON CUIDADO. Quien llamó a conducir la maquinaria agrícola con precaución por las carreteras fue el coordinador de Protección Civil en Angostura, Luciano Castro, y es que en esta época del año comienzan a transitar los tractores con implementos agrícolas y cabe mencionar que el pasado lunes ya hubo un percance en el que salió lesionada una jovencita, pues generalmente los tractores no traen señales adecuadas.