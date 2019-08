Hay varias quejas en este nuevo ciclo escolar

ASÍ CÓMO PUES. Los que andan quedando mal son las autoridades educativas, pues va iniciando el ciclo escolar y ya son varias las quejas que han interpuesto en la Secretaría de Educación Pública, pues los padres de familia se quejan de la falta de recursos y de infraestructura para las instituciones educativas.

PIDEN SU APOYO. Padres de familia de las escuelas primarias de El Gatal y Playita de Casillas, en el municipio de Sinaloa, aprovecharon que ayer estuvo en Los Mochis el secretario de Educación, Juan Alfonso Mejía, y le pidieron que fuera a ver esos planteles que están a punto de caerse y nadie los ayuda a conseguir una inversión para rehabilitarlos. Ya veremos si el funcionario estatal les echa la mano y acaba con el riesgo que representan esas escuelas para el alumnado.

TODAVÍA NO QUEDA. Aunque el mercado viejo en Guamúchil se ve totalmente renovado, los locatarios aseguran que la obra todavía no ha quedado bien, lo que se dice bien, y es que con las lluvias de la semana pasada dicen que los techos se trasminaron y detectaron algunas goteras grandes. Piden al presi Carlo Mario Ortiz que se ponga las pilas en ese asunto, pues son detallitos que si no se atienden pueden hacer un broncón.

BRONCA. No se le hallan ni pies ni cabeza al lío de las inundaciones en Los Mochis, y es que hasta el Parque Sinaloa tuvo que cerrarse en lo que se secaba de las lluvias de ¡hace una semana! Ay, colectores pluviales y desviación de drenes, cómo hacen falta en Ahome. ¡Snif!

A AHORRAR. Los automovilistas tendrán que hacer unos ahorros para pagar los desperfectos de sus autos debido a la infinidad de baches que hay en avenidas del puerto. Y es que el alcalde dijo que no invertirá un solo cinco en tapar baches hasta que pasen las lluvias. ¿Cómo la ve?