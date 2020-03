La Japasa quiere poner a la raza al tiro

¡AGUAS! El gerente de la Japasa, Manuel Beltrán Urías, se las anda sentenciando a la raza de Guamúchil cortándoles el agua como una estrategia, por la falta de cumplimiento para ver si así se ponen las pilas y al corriente pa pagar el recibo.

BIEN NERVIOSOS. Pasa el tiempo y el Ayuntamiento de Mazatlán donde gobierna Luis Guillermo Benítez Torres, no decide si pagará a la empresa Nafta los 140 millones de pesos que le ha ordenado los juzgados. La situación mantiene nerviosos a los funcionarios, pues por desacato podría pagar muchos más millones del erario.

A SU SUERTE. Culichis de la Huizaches en Culiacán ya no saben de qué forma tener respuestas favorables sobre las afectaciones que viven por la inseguridad y falta de alumbrado público. Las autoridades municipales ni acuden a los reportes, dicen que a ver pa cuándo Estrada Ferreiro les pone atención.

PURO COCHINERO. La raza de Leyva Solano dice que ya no hallan qué hacer con el tiradero de aguas negras que se hace por todos lados, y eso que no es temporada de lluvias que es cuando dicen que el cochinero no los deja ni respirar.

EN ESPERA. Enfermos renales se manifestaron ayer pa' que les den un trato más humano en el IMSS 49 de Los Mochis, y es que a veces tienen que esperar hasta 12 horas pa' que los atiendan. En el instituto les prometieron mejorar la atención. Ojalá y así sea porque con la enfermedad no espera.