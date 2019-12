La raza de Los Mochis no tiene lucha

MANILARGA. Apenas el 16 de diciembre fue puesto en marcha el programa Muévete Chilo en Los Mochis, y ya se habían perdido tres baicas. Lo bueno es que traen su GPS y toda la cosa, así que se recuperan en caliente.

MÁS INSEGUROS QUE NUNCA. Vecinos de Urbivilla del Roble, en Culiacán, se dicen inseguros a falta de iluminación en las calles; ya tienen varios años batallando con eso, por lo que temen salir de sus casas, dada la poca vigilancia en el sector.

OCURRENTE. Chenel asegura que se pondrá las pilas con sus propuestas y ocurrencias en el 2020 en el Congreso local, pero siempre echando mano de su sueldo en beneficio de la raza.

MEJOR CALLADITO. Al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, le empieza a incomodar los cuestionamientos por su próximo viaje a España, adonde iría para promocionar Mazatlán. Ayer se negó a dar explicaciones sobre costos.

NO ALCANZA. En Guasave no se dan abasto recogiendo la basura en las colonias y comunidades, ya que con las fiestas de este mes aumentaron los desechos; y con los pocos camiones y personal, la limpieza parece no tener fin.