Lamentan que sigan presentándose feminicidios

CUENTO DE NUNCA ACABAR. Quien pone en duda el trabajo del Ismujeres es la presidenta de la Jucopo, Graciela Domínguez, ya que lamentó que sigan presentándose feminicidios; señaló que hace falta que el instituto actúe más en este tema; asimismo, detalló que es preocupante que Sinaloa sea uno de los estados con más violencia.

¡TRUCHA! La advertencia de que limpiarían las banquetas para dejar libre tránsito a personas con discapacidad quedó en llamarada de petate, pues ahora la oficial mayor, Verónica Bátiz, dice que hace falta que la ciudadanía denuncie.

INSEGURIDAD. En donde no paran los robos y asaltos es en la colonia Romanillo, en donde la raza denuncia que, debido a lo oscuro de las calles, son blanco fácil pa’ que los vándalos hagan de las suyas, por lo que urgen a las autoridades que hagan algo al respecto en ese sector.

SE ENCABRITAN. Vecinos de la colonia Las Huertas en Guasave están muy molestos con el Gobierno municipal, ya que van para 15 días que el carro de la basura no pasa, y no soportan los malos olores; y aunque entienden que con la salida de PASA en la recolección de basura se vendría este problema, ya no piensan seguir así, pues su salud está en riesgo.

DESCUIDO. Al alcalde Memo Galindo y al director de Turismo, Jessy Martínez, se les ha dormido el gallo en gestionar la instalación de un banco en Mocorito, donde los turistas puedan retirar dinero e invertirlo ahí mismo, ya que para traer una lana en la bolsa muchos de ellos van a Guamúchil, que al final de cuentas es el ganón porque esa gente ya no regresa al Pueblo Mágico.