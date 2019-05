Lamento por falta de medicamentos, pero no hacen nada

ÓRALE. Quien lamenta la escasez de medicamentos, pero no ha hecho nada por darle una solución, es el góber Quirino Ordaz Coppel; señala que esto se debe a un retraso en la compra consolidada que se realizó con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

A VER PA’ CUÁNDO. En Escuinapa, las autoridades, que encabeza el alcalde Emmett Soto Grave, están dejando pendiente la tarea de limpiar y desazolvar los drenes pluviales, lo que podría ocasionar inundaciones. No estaría de más que alguien les advirtieran el peligro que están provocando con la omisión.

ENTRAN AL QUITE. Tras percatarse del lío que existe en Guasave con el tema de la recolección de basura, ayer se reunió con la alcaldesa el titular de la Sedesu en la entidad, Carlos Gandarilla, quien dejó en claro que el Gobierno estatal la hará de mediador para resolver este problema, aunque sabe que si antes el municipio y la empresa PASA no ponen de su parte, esto no va a funcionar jamás.

BRONCA. Menudo lío hay en la primaria del ejido Mochis, donde, según el Isife y la comuna ahomense, la rehabilitación de las paredes de un salón se hace con la venia de todos; pero padres de familia y personal de la escuela alegan que no, que hay que rehacer el techo pa’ poder que todo quede al 100.

ESPERANZAS. Es lo que se ha convertido el compromiso hecho por la autoridad municipal que encabeza Aglaée Montoya para la raza de Capomos, Angostura, quienes desde hace años han pedido una revisión al agua que se encuentra contaminada; sin embargo, los mantienen tranquilos diciendo que habrá una planta tratadora de agua, pero no les dicen para cuando.