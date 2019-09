Manifestación de maestros

PROTESTA. Los profes afiliados al SNTE 27 se manifestaron ante la Sepyc en Culichi, en busca de una solución después de denunciar malos tratos y acoso laboral.

PURAS BRONCAS. A ver pa’ cuándo la comuna de El Fuerte se da el rol por el ejido La Arrocera y arregla los líos que tienen, porque los lugareños alegan que pa’ nada se les acercan, y los servicios públicos están como pa’ llorar. Que no olviden que La Arrocera también es pueblo, ¡que no!

ÓRALE. Chametla cuenta ya con un parador fotográfico. El alcalde de Rosario, Manuel Pineda, tendrá que asignarle vigilancia policial, no vaya a ser que le pase lo mismo que al de Aguaverde, que fue vandalizado y nadie supo nada.

QUE SÍ CHAMBEAN. A pesar de que los trabajos de rehabilitación del bulevar Ruiz Payán, en Guasave, ya tenían días que estaban detenidos, ayer retomaron a medias la chamba ante el reclamo de vecinos de esa zona que aseguran que es un caos vial el que se está generando con esas labores, como para no apurarse a terminar, pero eso caló hondo en la gente de Obras Públicas y ayer mismo volvieron a la carga.

NO AGARRA EL ROLLO. A pesar de las recomendaciones que ha hecho el coordinador de Protección Civil en Mocorito, Valentín Alapizco, de no cruzar arroyos crecidos, al parecer la raza no agarra el rollo y sigue exponiéndose a sufrir un accidente. Sin ir más lejos, ayer se tuvo un claro ejemplo cuando un camión de pasajeros se lanzó al agua del arroyo en la comunidad La Huerta, donde el vado se había roto y el cauce todavía arrastraba bastante agua. Pa’ sacarlo tardaron más de una hora.