Narda hace de las suyas en Sinaloa

ENOJO. Quienes ya no saben qué hacer ante la falta de alumbrado público desde hace casi dos meses son los habitantes de la colonia Fovissste Diamante, en Culiacán, quienes dicen que ya están cansados de pedir el apoyo a las autoridades y no recibir respuesta favorable ante la bronca.

OTRA DEUDA. El alcalde de Ahome dijo que el crédito para los socavones se analizará esta semana, lo que no dijo es cómo lo va a resolver y cómo hará para pagar esa deuda pública que se va a echar al hombro. Llega otra tormenta tropical, y quizá nos deje más amolados y el crédito no sirva de mucho. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Quedamos endeudados y en las mismas? ¡Ya se sabrá!

NO RECONOCE. El chaca de la Sepyc en Guasave y Sinaloa, David Zúñiga, insiste en que ellos ya le entregaron los libros de texto a la telesecundaria del poblado El Sabino, quienes se quejaron de no tenerlos, sobre todo el de español e inglés, pero lo que no le gustó al funcionario es que el director del plantel lo desmintiera, al decir que sí le mandó libros, pero fueron los que ocuparán hasta enero, no ahorita.

PA SU MECHA. La Comisión Federal de Electricidad se vio rebasada por los daños que ocasionó Narda en Mazatlán. Será la población mazatleca quien sufra por las deficiencias del servicio, pues ayer se contaban por decenas las colonias donde hacía falta energía eléctrica.

YA ES HORA. El área de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Mocorito, a cargo de Héctor Prado, está a la espera de un nuevo camión recolector de basura, pues con los que cuenta no se dan abasto. Cabe recordar que la compra ya estaba más que anunciada cuando se dio a conocer que se solicitaría un crédito a Banobras hace unos meses, por lo que esa lana estaría destinada pa un vactor y carros pa la basura.