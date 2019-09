¡Peligro en Tepuche!

BRONCAS. Quienes ya no saben qué hacer ante las broncas de cada año son los pobladores de la sindicatura Tepuche, Culiacán, pues año con año en época de lluvias se ven en riesgo por desgaje de los cerros sobre la carretera. Le hacen el llamado a las autoridades para que les brinden el apoyo para seguridad de todos.

LENTO, PERO SEGURO. Así parece ser el lema que aplica la Administración del Morenista Emmett Soto Grave en Escuinapa. Y es que al Gobierno de la cuarta transformación necesitó nueve meses para poder entregar públicamente el Plan de Desarrollo Municipal. Ahora habrá que ver cuánto tarda en cumplir sus metas, pues para ello la falta de recursos parece ser el principal reto a vencer.

CON TODO. ¡A no aflojarle con el operativo contra motonetos chuecos en Ahome! No por nada un plebe que no pasa los 15 años salió con la chompa descalabrada en la Villa de Ahome en un accidente. De alguna manera hay que entender... ¡Que no!

FUERA DE RUTA. Con algunas rutas del transporte público en Guamúchil sigue habiendo broncas, ya que hay usuarios que se quedan viendo lejos en la tarde-noche pues aseguran que camiones de rutas como Los Ángeles, Prado Bonito y/o Los Mautos, cuando menos piensan, dejan de circular antes de la hora, y la raza tiene que buscar cómo irse a su cantón. Esta es una situación que desde hace tiempo se da, y el delegado de Vialidad y Transportes, Leobardo López, deberá atender a la brevedad.

YA NI LA AMUELAN. Donde están de a tiro bien amolados es en la comunidad de El Chino de Los López, y es que van ya para seis días sin luz eléctrica. Aunque han expuesto la situación ante la Comisión Federal de Electricidad, estos no se saben de otra que pedirles paciencia. Hay gente que por enfermedad no puede estar ya un día más en estas condiciones, por eso se les pide que no sean gachos e indolentes, y que se pongan a chambear más duro.