Pescadores de Sinaloa exigen apoyo

PROTESTA. Los que siguen con la lucha son los pescadores de Sinaloa, mismos que se manifestaron antes Sagarpa solicitando más recurso y apoyos para el sector pesquero, ya que tienen rato en la lucha y nada más no ganan una, pues ya hasta les redujeron el presupuesto.

NO HAY SUELO PAREJO. La líder de los comerciantes en el Évora, Elena Beltrán, asegura que la cosa con ellos no es pareja, ya que el comercio informal está creciendo muy rápido; y mientras eso pasa, a los formales los traen bien vigilados y no crecen como ellos quisieran.

¿ESTÁN HECHIZADOS O QUÉ? Aparte de un pleito legal que tienen desde el 2016 pa’ que no se pusiera una gasolinera, que ya hasta está operando, quienes tienen su cantón en Madero y Tamaulipas, en la colonia San Francisco, de Los Mochis, ahora sufren porque los de la basura no pasan a recogerla.

DE VIAJE. El que anda de viaje es el alcalde de Concordia, Felipe Calderón. El munícipe ha estado en la Ciudad de México, donde gestiona la entrega en comodato de terrenos para hacer una unidad de seguridad. Además, gestiona la continuación de los proyectos hidráulicos que se han mantenido detenidos por todo el año. Habrá que ver los resultados de esta gira.

LES ECHAN EL GUANTE. La sociedad guasavense se encargó de hacerle llegar al Gobierno municipal el video donde se observa a un grupo de jóvenes destruyendo el parador fotográfico de Las Glorias, por lo que se procedió a investigar y se obtuvo el nombre de todos los vándalos, quienes ahora enfrentarán una demanda penal por los daños causados en la citada playa.