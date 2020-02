Piden mayor seguridad en Guamúchil

AUXILIO. Los que quieren un respiro son los de la colonia 6 de Enero, en Culiacán, pues las calles están en pésimas condiciones; y no solo eso, sino que las fugas están que no paran. La raza quiere solución a las broncas y que no quede solo en promesas.

ÓRALE. ¿Inspección y Normatividad de Ahome, qué onda? En la banqueta que está por la calle Guillermo Prieto, entre la Independencia y la Miguel Hidalgo, hay un macetero caído que se ve retemal pa la imagen del centro mochitense. O qué, ¿está así como arte vanguardista?

PRIMORDIAL. A pesar del despliegue de elementos de las diferentes corporaciones policiacas en Guamúchil, las colonias de las orillas, como San Pedro, piden que haya más vigilancia, pues aseguran que casi no ven patrullas dando rondines.

PA SU MECHA. El reparto de boletos gratuitos para las coronaciones del carnaval en Mazatlán se han convertido en toda una polémica, pues las entradas no han sido suficientes para cubrir la demanda.

DESCARTADO. El titular de la Sedesu en el estado, Carlos Gandarilla, anduvo ayer por Guasave y dijo que el terreno propuesto por el Ayuntamiento para construir el nuevo relleno sanitario no les va a servir, pues aparte de que hay una demanda para que no se haga ahí, hay corrientes subterráneas de agua que también los afectan.