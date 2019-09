Ponen en cintura a automovilistas

ENOJO. La raza acusa al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y a otros funcionarios municipales como los culpables de la muerte de Alejandra, la joven que cayó en una alcantarilla la semana pasada.

NO ENTIENDEN. Hace poco se incrementaron las multas para los automovilistas que se estacionan en espacios para discapacitados, hasta por más de mil pesos, lo que ya pone a pensar a la raza pa respetar las reglas, pero lo que no han acatado es respetar las rampas en las banquetas del centro de Guamúchil, donde Tránsito Municipal deberá prestar mayor atención y vigilar que no se obstruyan, algo muy recurrente en el primer cuadro.

AUXILIO. María León, alcaldesa de Sinaloa, asegura que ya es insostenible la bronca por la que pasa el Hospital Integral en Sinaloa de Leyva, pues necesitan por lo menos ocho especialistas, además de gente para dar atención los fines de semana, pues actualmente no hay, y eso les preocupa, ya que la vida de seres humanos está en riesgo.

DESASTRE. Avenidas y carreteras estatales están deterioradas en el municipio de Rosario a causa de las lluvias. Dice el alcalde que hay 800 mil pesos para repararlas. Los habitantes esperan que realmente se apliquen los recursos, y no solamente sean promesas.

RECORRIDO. Quien espera con ansias al gobernador Quirino Ordaz es la raza de Choix. Hoy acude al municipio llevando sus Jornadas de Apoyo, pero dicen que lo que en verdad quiere la gente es que recorra las áreas marginadas. ¿Podrá hacerlo Quirino Ordaz Coppel? No quieren que solo sea un baño de pueblo.