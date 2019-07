¿Qué tramará el alcalde culichi?

ÓRALE. Quien sigue aferrado para contratar seguridad privada es el alcalde del Ayuntamiento de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, por lo que puede llevar a sospechas de alguna alianza con empresas que brindan este tipo de servicio, dijo el regidor del PAN, Eusebio Manuel Telles Molina.

NO HACEN CASO. Por más que se ven las consecuencias de la quema de soca, la raza no agarra el rollo, a pesar también de que se han anunciado sanciones para quien cometa estas acciones, según ha comentado la presidenta de Angostura, Aglaeé Montoya. Aparte de la intensa chamba que tienen los bomberos en el municipio costero, esta semana un elemento ya resultó con un cuadro de deshidratación mientras sofocaban un incendio de soca.

CRITICADO. Al que le llueven críticas cada vez que viaja es al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, quien anda por la ciudad de Medellín, Colombia, donde participa en un foro de las ciudades más importantes del planeta. Al munícipe le reprochan que mientras anda de viaje, en el puerto las ciudades están sin abasto de agua potable. Y es que varios días sin abasto de agua y con temperaturas de 35 grados desesperan a cualquiera.

AGÜITADOS. Los que la están pasando mal son los ganaderos de El Fuerte porque no se han generalizado las lluvias en la comarca y se las están viendo duras pa’limentar a sus animales, por lo que urge que Tláloc les eche la mano con un chubascón que traiga buenos augurios, ¡por favor!

YA NO AGUANTARON. Acuicultores de Guasave mostraron su descontento porque ninguna autoridad ha querido ayudarlos a frenar la entrada de camarón desde Honduras al país, lo que está pegándoles muy fuerte a ellos. Si en estos días no se les atiende, viajarán a la Ciudad de México para manifestarse durante las mañaneras de AMLO, pues no les dejan de otra.