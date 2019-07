Reprueban la chamba de alcalde de Escuinapa

TEMOR. Vecinos de la colonia Tierra Blanca, en Culiacán, exigen a los dirigentes de Obras Públicas una solución, ya que año con año pasan por un caos cada época de lluvias porque el arroyo que se forma al casi salir el Tres Ríos se llena de agua, sin dejar salida; además del encharcamiento que provoca malos olores insoportables.

ÓRALE. El alcalde de Escuinapa, Emmett Soto Grave, le queda a deber a sus gobernados. En la colonia Benito Juárez no hay agua, y tampoco la envían en pipa. Un ciudadano fue más gentil y le permitió a sus vecinos agarrar agua del pozo que tiene en su patio.

PA’ SU MECHA. Puras patadas de ahogado dan los productores al bloquear las bodegas por la falta de pago del precio acordado, y es que ya tiene tres días con sus noches esperando a que les den una respuesta, y nomás nada. El jefe de CAM-Sinaloa, Ulises Gaxiola, asegura que se irán a hacer acciones más drásticas a ver si les pagan como debe de ser.

PESTILENCIA. La peste a drenaje que se propagó el pasado martes con la lluvia destapó este grave problema que existe en Guasave. El olor se mantuvo el día de ayer en algunas zonas, por lo que se tuvo que hacer su máximo esfuerzo con las labores de saneamiento. ¡Qué cochinero!

POS SOBRE AVISO NO HAY ENGAÑO. Ya están enterados unos y otros que la comuna va a castigar a los comerciantes que no saquen la basura a tiempo pa’ que se la lleven los camiones, y los comerciantes alegan que no son nomás ellos los que hacen el cochinero, ¿quién tendrá la razón al 100?