¿Resultados transparentes?

ÓRALE. Quien aseguró que ya serán entregada plazas en la área de Educación fue el secre de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, ya que supuestamente serán 150 plazas las que se entregarán el día jueves, y que será con transparencia, para quienes estén esperando los resultados.

SOLO CON PROMO. Tal parece que en Mocorito la raza únicamente pasa a pagar el predial cuando hay descuentos, pues, según el tesorero, Jaime Enrique Angulo, dice que tuvieron buena captación durante los meses que aplicaron descuentos por pronto pago, pero después de esto la gente nomás va a pagar si necesita el recibo para algún trámite.

¡AGUA! El alcalde de Rosario, Manuel Pineda, le está quedando a deber a sus gobernados, pues por la descompostura de una bomba tiene a casi todo el municipio sin agua.

A CUIDARSE. Para esta semana se esperan temperaturas de hasta 35 grados centígrados en la región; y jugarle al vivo diciendo que el sol no les afectará no ayudará mucho. Por lo que toda la raza debe protegerse y no salir de casa a altas horas del día si no es necesario. ¡Aguas con la resolana!

META DIFÍCIL. El director de Seguridad Pública en Guasave, Miguel Ángel Martínez, reconoce que al inicio del presente año se pusieron la meta de contratar a 30 agentes para combatir el déficit que tienen, pero a la fecha han enviado 38 expedientes y a ninguno se les ha hecho la prueba de control de confianza, lo que hace pensar que el departamento seguirá padeciendo mermas en cuanto a polis se refiere.