Se amontona la basura en Culiacán

Un basurero. En donde no cabe ya la basura es en la Ignacio Allende, de Culiacán, donde el camión recolector no ha pasado en semanas, y en el basurero se acumulan bolsas y es una peste que no se la acaban. Vecinos piden la ayuda del Ayuntamiento de Culiacán pa ver cuándo hacen algo.

Todavía falta. El presi de Mocorito, Guillermo Galindo Castro, dijo que llevan ahorrados 5 milloncitos pa'l pago de los aguinaldos, pero todavía falta una lana; esperan que el Gobierno del Estado ayude para no quedar mal.

Un llamado de auxilio. A ver si el S.O.S. le llega a los de la Japama en Ahome pa' que se acuerden de que tienen parada la obra del drenaje de la Privada Deportiva. Hace dos meses la empezaron, y los vecinos dicen que la abandonaron de la noche a la mañana.

Bien preocupados. El alcalde morenista Emmett Soto Grave anda diciendo que, si de calificaciones se trata, él se merece un 9; lo malo es que ni se notan las obras públicas; y los servicios, cada vez peor. No, pues, qué visión autocrítica.

Cosa política. Luego de que el presidente del PRI en Guasave, Felipe Camacho, dijera que el Ayuntamiento adeuda 300 mil pesos por concepto de prerrogativas, parece que sí hay un trasfondo político, pues los dirigentes del PAN y PAS aseguran que a ellos se les han pagado a tiempo.