Se retiran productores de Guasave

RECHAZO. La raza ahomense rechazó el atentado que sufrió el activista Paúl Velázquez ayer, y el presidente solo se limitó a decir que es "uno de tantos", intensificó la seguridad y hasta ahí; pimpón, acabó el asunto. ¿Cuándo se dará cuenta?

NO HAN SEGUIDO. Hace ya buen tiempo que inició la remodelación de fachadas en el Centro Histórico de Mocorito, pero hasta ahí quedó. Todavía quedan muchos edificios que necesitan una manita, por lo que ahí el presi Guillermo Galindo deberá ponerse pilas pa gestionar esa chamba.

LA MALA COSTUMBRE. La raza en Rosario no paga el agua, pero cuando la gota no sale de la tubería comienzan a pegar de gritos. El alcalde Manuel Pineda lamentó que la gente pague el servicio de televisión por internet, pero no algo tan elemental.

EN LO OSCURITO. La gente de Chulavista, en Culiacán, dice que cada vez está más afectada por las fallas del servicio de alumbrado público, ya hasta temen salir a la calle para no ser víctimas de un delito. Desde hace meses no hay iluminación.

SE RETIRAN. Tras cuatro días de permanecer apostados en la bodega de Jova, en Guasave, para que les pagaran un recurso que ilegalmente les descontaron por la entrega de su cosecha de maíz, agricultores se retiraron al recibirlo; no sin antes meter presión quemando llantas.