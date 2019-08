Sigue la quema de soca en Angostura

EXIGENCIA. Los agricultores de Sinaloa se manifiestan a nivel nacional para exigir que haya nuevos proyectos, y los buscaran con una movilización de más de 25 mil productores en el Palacio Nacional para sostener una plática con AMLO.

CUENTO DE NUNCA ACABAR. Resulta que las quemas de soca se siguen registrando en Angostura, a pesar de las advertencias y sanciones que han anunciado, pero es tanta la incidencia de esta práctica que ya los bomberos no salen si no se trata de un hecho fuerte que es un riesgo para la población que vive en los alrededores.

ARRIBAN. Finalmente ayer llegó a Guasave personal de la Secretaría de Marina, junto con la maquinaria que se utilizará en el desazolve del río Sinaloa, pues ya son alrededor de 10 años que no se limpia y eso pone en grave riesgo de inundación a las muchas familias que viven en esa zona, sobre todo ahora que es temporada de lluvia.

AMENAZA. De a tiro que a los productores de trigo nomás no se les hace la llegada de los apoyos del nuevo organismo descentralizado federal, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), pero ya advirtieron que llegan o toman la caseta de peaje de San Mike, y es que con la lana no se juega, ¿qué no?

LOGRO Y ESPERANZA. El diputado local de Mazatlán Mario González anda intenso en eso de la legislación y como presidente de la Comisión de Seguridad del Estado. Ya logró que se cambie la ley y se eliminen los tatuajes como limitantes para pertenecer en Sinaloa a las instituciones policiales. Ahora solo falta que legisle para mejorar las condiciones laborales, las prestaciones, el seguro de vida y mejor equipamiento para los agentes de Seguridad.