Siguen las broncas de apagones en culichi

PA’ SU MECHA. Donde sigue el caos por apagones es en el sector de la Conquista y Cedros, en Culiacán, ya que se siguen presentando diversos apagones, por lo que falta que las autoridades y estancias correspondientes acudan a los hechos y den una solución definitiva. Los vecinos manifiestan estar cansados de vivir con el conflicto.

SIN DESCANSO. La que dijo que pariendo a su bebé se va a echar el grito de Independencia es la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya, y es que luego de que se le cuestionó si iba a tomar los tres meses que corresponde por incapacidad, ella dijo que su compromiso era con su pueblo y que daría el grito con los angosturenses.

QUEJA ANTE CEDH. A los alcaldes morenistas en Sinaloa se les empieza a complicar el gobierno debido a la empecinada actitud de confrontación que ha mantenido con la presa. La organización 7 de Junio, por ejemplo, ya interpuso una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en contra del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez; de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro; y de Ahome, Manuel Guillermo Chapman, por sus discursos de odio e intolerancia hacia la prensa.

OLVIDADOS. A ver pa’ cuándo el Ayuntamiento de Ahome voltea a ver a la raza del ejido Rosendo G. Castro pa’ que atienda su montón de necesidades, como la pavimentación de calles, el alumbrado público y más rondines policiales. Hay pa’ todos. A ver qué dependencia se apunta.

LAS FAMOSAS CUOTAS. Por más que las autoridades educativas en Guasave aseguren que las cuotas escolares no son impedimento para condicionar la entrega de documentación a alumnos, eso no se ve en la práctica, pues una señora mayor denunció que no ha podido inscribir a sus nietos en primaria y secundaria porque no tiene dinero para pagar las cuotas del ciclo pasado, ¿y la Sepyc? Bien, gracias.