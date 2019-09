Siguen los enojos contra el alcalde culichi

ENOJO. El grupo Movimiento Antorchista se sigue manifestando en contra del alcalde culichi, Jesús Estrada Ferreiro, con el fin de buscar que las autoridades municipales atiendan los problemas de falta de obras y servicios públicos de la ciudad capital del estado.

FOCOS ROJOS. La delincuencia no da tregua en la autopista Benito Juárez. Según comenta el director de Seguridad Pública de Angostura, Sergio Lagunes, el tramo que comprende de Chinitos a Campo Plata es escenario de robos y asaltos, principalmente a traileros, por lo que se tendrá que idear una buena estrategia en la que se integren diferentes corporaciones para combatir esta bronca.

ÓRALE. En Escuinapa no hay semana que no surja una controversia del Ayuntamiento. Ahora es el conflicto entre el alcalde, Emmett Soto Grave, y la síndica procuradora, Olivia Santibáñez, por la supuesta imposición de personal que el primero quiere hacer en el departamento de Control y Confianza interna. Santibáñez asegura que no aceptará imposiciones.

¿Y LA AUTORIDAD? Qué mal rollo que, a falta de vigilancia, haya pangueros que están sacando camarón cuando todavía está prohibido, y esto lo denuncian los pescadores derechos, los que están esperando la otra semana pa’ entrarle con todo a agarrar el crustáceo como se debe.

NUEVA TOMA. Madres de familia tomaron ayer la escuela primaria de la sindicatura San Rafael, en Guasave, ya que piden que se reinstale al profesor que está siendo investigado por supuestamente agredir físicamente a un alumno de tercer grado. El grupo de mujeres asegura que el profesor es una buena persona, el problema es que, mientras la investigación no se concluya, no podrán cumplirles su petición.