Sin becas los empleados del Ayuntamiento de Culiacán

ÓRALE. Los que ahora ya no recibirán ninguna beca o beneficio del Ayuntamiento de Culiacán son los hijos, esposas o familiares de quienes laboran ahí, pues el alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, aseguró que las becas serán solo para los trabajadores, y no para su familia.

PA’ SU MECHA. A los pescadores, cuando no les llueve, les llovizna, pero están a cinco días de que les caiga un chubascón con la veda de la jaiba, el pez payaso, la manta y el tiburón, además del camarón que ya está prohibido. Con razón urgen al Gobierno los apoyos de Propesca y Empleo Temporal. ¡Qué sal!

GRAN PRUEBA. En Mazatlán, el nuevo secre de Seguridad Pública, Ramiro Lizárraga, tiene una prueba inmediata con la Semana de la Moto, que atrae a miles de participantes y que requieren de un operativo integral y especializado. Los resultados servirán para medir la eficiencia del flamante funcionario, que apenas se estrena como comandante de las fuerzas municipales.

YA NI LA AMUELAN. Es increíble que los choferes del transporte urbano en Guasave no quieran hacerle válido el descuento de estudiante a los alumnos de la UAdeO solo porque ellos entraron esta semana a clases y, según ellos, hasta el lunes es el descuento. Ya se advirtió que esos choferes deben ser denunciados, pues ellos no pueden tomar decisiones que no les competen.

SAL POR AQUÍ Y POR ALLÁ. La bronca del agua salobre en Angostura ya se ha detectado en un par de comunidades, lo que representa un broncón pa’ la raza, pues no pueden usar el líquido de manera normal, ya que temen un riesgo de salud. Algunos afectados dicen que la alcaldesa, Aglaeé Montoya, les dijo sobre un proyecto pa’ darles agua de calidad, pero nomás no hay nada.