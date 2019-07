Sin descuentos para los adultos mayores

MOLESTIA. Quien le dio una afectación grave a los adultos mayores, fue el alcalde del Ayuntamiento de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, al retirar los beneficios en descuentos que el Ayuntamiento otorgara en lugares recreativos, aseguró el presidente de la Asociación Pública de Abogados de Sinaloa, Daniel Cebreros Ordóñez.

QUEJAS ANTE CEDH. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, parece empecinado en mantener una relación de confrontación con los medios de comunicación. Cuenta ya con dos quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y un llamado de atención de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, por el supuesto acoso a periodistas.

PREOCUPADOS. Los que no andan muy contentos en el pueblo mágico de Mocorito son los restauranteros, pues por más que las autoridades dicen que el lugar recibe mucha raza, este giro comercial nomás ha visto que las ventas van pa’bajo durante el periodo vacacional. ¿Qué faltará por hacer pa’ que haya abundancia pa’ todos?

PLATICADA. Después de una intoxicación de harta raza con un queso fabricado en Los Mochis, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss) echó la platicada con los queseros del norte de Sinaloa pa’ que se pongan buzos con estos calorones... ¿pero y la supervisión periódica que se hace?

POR EXHIBICIONISTA. Al que le salió el tiro por la culata fue al secretario del Ayuntamiento, José Luis Guerrero, y es que al funcionario le dio por ir al río para ver si ya había bajado el nivel del agua, de paso lo subieron a la página del Ayuntamiento. Total, que como no era una visita que la gente considerara necesaria, la raza se le fue encima. Le dijeron dos que tres verdades, como por ejemplo que adonde deben ir no van, también le preguntaron por Aurelia Leal, a quien no se le ha visto.