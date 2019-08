Urge buena estrategia pa’ atraer el turismo en el Rosario

OSCURIDAD. Vecinos de la calle Guadalupe Victoria, entre Rafael Buelna y Ángel Flores, en el centro de Culiacán, urgen que las autoridades municipales arreglen el alumbrado, ya que de noche la zona se pone como boca de lobo.

MOSCOS NO DAN TREGUA. Al parecer, con la llegada de las lluvias, la presencia de moscos aumentó en las colonias de la ciudad de Guamúchil, pues a pesar de que se estuvieron haciendo trabajos de descacharrización, no ha sido suficiente, pues la raza de algunas colonias dice que no hallan la puerta con estos insectos, incluso que el personal de Vectores del Sector Salud tiene meses sin dar sus rondines pa’ fumigar.

MOLESTIA. ¿Qué rollo con los camiones recolectores de basura que no pasan por el Info La Curva de Topo? La raza ya no sabe qué hacer con tanto bolserío de cochinadas que tiene, y parece que en la comuna ahomense no hay quien supervise a los de PASA.

SE PONEN. Policías y tránsitos jubilados se apostaron ayer en el Ayuntamiento de Guasave para exigir el aumento salarial del 10 por ciento correspondiente al 2019, y como aseguraron que no se irían hasta que alguna autoridad los atendiera, al final fue la propia alcaldesa quien los recibió y les aseguró que les daría un incremento del 5 por ciento, retroactivo a abril. Argumentó que al final logró deshacer la protesta.

ESO SÍ. Alguien tiene que decirle al alcalde de Rosario, Manuel Antonio Pineda, que no por pintar y adoquinar un callejón (como el denominado Pánuco) atraerá a turistas a ese pueblo mágico. Se necesita de más gestión de inversiones y mejorar la infraestructura de servicios para hacer del antiguo mineral un verdadero destino turístico.