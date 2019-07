Urge llegar a un acuerdo en la venta de maíz

AMENAZA. El dirigente del Congreso Agrario Permanente, Agustín Espinoza, amenazó con manifestación si no se llega a un acuerdo o no se tiene respuesta para la comercialización del maíz en Sinaloa.

EMPUJONCITO. Al parecer al sector de la salud le faltaba un empujoncito pa’ poner manos a la obra, y es que después de que se diera a conocer que los medicamentos que le surtían al Centro de Salud de La Ciénega de Casal, en Salvador Alvarado, abastecían si acaso la cuarta parte de los pacientes, la Secretaría de Salud solicitó que la Jurisdicción Sanitaria 03 supervisara que la unidad quedara al 100 con las medicinas.

ÓRALE. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, no se anda por las ramas para dar mensajes e instrucciones a su equipo de trabajo. Si no, juzgue usted: ayer el munícipe se mostró molesto por el asalto al Hospital Municipal, de donde se llevaron más de 3 mil 500 pesos en efectivo. Advirtió que el secretario de Seguridad Pública municipal, Ramiro Lizárraga Medina, tiene la responsabilidad de atender el caso; y el que no puede con su tarea, se va.

FUCHI. Ya ni la amuelan las autoridades de Guasave, y es que con la primera lluvia quedó de manifiesto que la red de drenaje es un cochinero. La pobre gente de varias colonias quedó con sus patios llenos de aguas negras, pues la lluvia se mezcló con el drenaje, fue un reverendo cochinero.

PENA AJENA. Los que parece que se hicieron como changuitos de WhatsApp, porque no oyen, no ven ni hablan, son los de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ahome (Japama). No han solucionado el conflicto de Bolsas de Tosalibampo 2.