Ya no le creen a Everardo Meléndrez

FALTA DENUNCIA. Donde al parecer ya se tomaron cartas en el asunto en cuanto a las denuncias por acoso en los tendederos escolares, fue en el Tecnológico de Culiacán (Tec), donde el director del plantel educativo dijo que se retiró a seis maestros acusados y en los cuales no se ha puesto una denuncia formal.

NO LE CREEN. Aunque el regidor del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Everardo Meléndrez, asegura que solicitó permiso para ausentarse del cargo por motivos personales, sus compañeros en Cabildo no le creen, pues lo hizo en tiempos de cambio sindical en el SNTE 53.

CONTRADICHO. El que se contradijo y nomás no da una, es el gerente de la Japama en Ahome quien luego de que un camión cayera en un socavón la tarde del miércoles dijera que en el lugar no había ni una grieta y ayer dijo que habían detectado fallas menores anteriormente. ¿Bueno entonces había problema o no había?

LLAMADO. Tras reunirse autoridades en Guasave para planear el operativo de Semana Santa, el director de Tránsito, Manuel Blanco, les pidió a todos que no apliquen sus para evitar que la autoridad castigue a quienes cometan faltas. Ya veremos si le hacen caso.

YA VEREMOS. Alfonso Sandoval director del hospitalito de la Juárez, en Maza, a donde acuden los empleados del Ayuntamiento, asegura que no hay desabasto de medicinas. Muchas veces se ha dicho que tienen los estantes llenos, pero cuando acuden a canjear la receta no hay y tienen que comprarlas.