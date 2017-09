El CMF inicia a partir de hoy una nueva historia

Este día le dan posesión oficial a la nueva mesa directiva del Comité Municipal de Futbol (CMF), que tendrá hasta el año 2019 como presidente al joven directivo Edgar Acosta.Le corresponderá a Iván Dicarlo Salcedo Barreras, en su calidad de director del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física, tomarle la protesta de rigor a los nuevos integrantes a quienes exhortará a que trabajen con responsabilidad y sobre todo con rectitud.Acosta se adueñó de la silla mayor del CMF, luego de terminar con el reinado de Víctor Manuel Verdugo Ureta, quien estuvo muchos años al frente de este organismo y todavía quería seguir más para adelante, ya que apoyaba a Eduardo Millán, quien cayó en las elecciones.Lo interesante que está por venir es si la nueva directiva le pide cuentas a su antecesora en el renglón deportivo, administrativo y financiero, ya que según se maneja por los rumbos del CCC, se movió mucho dinero y nunca se supo qué se hizo con él.Pero para nuestro gusto, el primer paso que debe dar el presidente entrante Edgar Acosta es el de organizar de nueva cuenta a todas las ligas municipales, y que cumplan con sus obligaciones en aras de que el futbol de Culiacán puedan caminar de una mejor forma en todos los sentidos.Nos enteramos que la Asociación de Futbolistas Organizados del Estado de Sinaloa distribuirá en todo Sinaloa un total de 5 mil carpetas de inscripción, para todas las ligas que forman parte de la basta familia de esta disciplina, una de las más practicadas a nivel mundial.Todos los interesados podrán adquirir la famosa sabana o cédula de inscripción en los centros operativos que abrió en la zona norte y zona sur el máximo organismo, con la intención de darle mayor facilidad y ahorro de dinero a los delegados de los equipos que antes de este movimiento tenían que trasladarse hasta la capital para recibir sus documentos.Cabe destacar que Sinaloa, por segundo año consecutivo, será reconocido por el Sector Aficionado como la Asociación Estatal que cuenta con el mayor número de jugadores afiliados en todo el país.. Sucedió en un juego de veteranos entre UAS y Tierra Blanca, donde sancionaba Francisco Páez, quien marcó un tiro penal en contra de los universitarios. El profe Moisés Salas, técnico de la UAS, le grita a su defensa, pero viendo al Panchito Páez, “cómo eres pend***.Entonces Páez expulsa al profe Moi, pero este le dice: “No te dije a ti”, y sonriendo le dice el nazareno: “Ya sé que no me dijo a mí, pero insultar a un compañero es motivo de expulsión”. El profe Salas se va, le da una palmada a Páez Rivera y le expresa: “Pin*** Panchito, no se te va una”. Y recuerde que si usted tiene una historieta que contar referente a cosas que le sucedieron en una cancha de futbol, háganosla llegar para extenderla a toda la raza futbolera. Estamos a sus órdenes.