El CMF inicia nueva era con cambio de directiva

Los cambios en cualquier actividad que realices en la vida, si son para mejorar, sean bienvenidos; por ello sentimos que con la renovación de la mesa directiva del Comité Municipal de Futbol le pueden soplar nuevos vientos a esta disciplina, la mejor organizada en nuestra entidad.Édgar Acosta se convirtió en el nuevo titular del CMF a partir del viernes anterior, no sin antes tener que superar en cerradas votaciones (21-19) a la planilla encabezada por Eduardo Millán, pero apoyada por su extitular saliente, Víctor Manuel Verdugo, quien quería seguir extendiendo su dominio en dicho organismo.Para nuestro gusto, ya era obligado un cambio de estafeta en el Comité Municipal de Futbol, pues para nadie era un secreto que Víctor Verdugo y su camarilla se habían adueñado por completo de las instalaciones del Centro Cívico Constitución y antes de que les quitaran el patronato del CCC las rentas de los campos, eran ellos los que se repartían completo el pastel.Así duraron muchos años, sin que nadie les dijera nada y su titular ni siquiera se dignaba a ofrecer un informe de labores en lo deportivo, financiero y administrativo, como debe hacerse anualmente en cualquier organismo que se jacte de estar bien organizado.Ahora la interrogante a despejar es: ¿La nueva directiva del CMF dará borrón y cuenta nueva o los presidentes de ligas le exigirán a la mesa saliente que rinda cuentas de todo los recursos que manejó y en qué los destino en el tiempo que se mantuvo como dueño absoluto del CMF?De lo que sí nos enteramos es de que a partir de que comience a trabajar el nuevo grupo que encabeza Édgar Acosta, las canchas del Centro Cívico Constitución para la próxima temporada ya podrán ser utilizadas por las tres ligas infantiles (Prodem, Culiacán y Millán) y no como antes, que solo se programaban encuentros de la Liga Culiacán.En suma, le deseamos la mejor de las suertes a Édgar Acosta en su nueva función y ojalá la sepa realizar con responsabilidad y, sobre todo, con transparencia si llega a manejar recursos financieros; y que su llegada no sea pretexto para que la planilla que perdió intente organizar otro comité, como lo hicieron cuando ganó la presidencia de la Afoesac Carlos Octavio Lara Cebreros.Esta es de Héctor “Cuate” Carvajal, quien fuera un aguerrido defensa central. Resulta que un duelo de veteranos entre UAS y Carvajal, y como árbitro central Celso García, en el segundo tiempo ingresa a la cancha el Cuate y le dice al silbante que cuántos minutos quedaban, y García le dijo que dos.Los madereros sacaron de meta y el nazareno volteó a un lado y se percató de que Héctor Carvajal le pegó un patadón a un jugador universitario. Celso expulsa al Cuate y este, sonriéndole, dijo “Ya se iba a acabar el juego y no me había chingado a nadie”. Se va a su camioneta y saca una ballena y se la empina. ¡Salud!