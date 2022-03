El Carnaval de Mazatlán, sin tanto éxito como lo pinta "El Químico"

audima

Cuentas mochas. Con todo y lo histórico que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres quiere endilgar como adjetivo al recién concluido Carnaval Internacional de Mazatlán 2022, al menos en lo económico la fiesta no resultó tan exitosa. El sector turistero y el mismo munícipe habían estimado una derrama económica de 800 millones de pesos por los seis días de celebración. Sin embargo, en el reporte entregado ayer por el gobierno municipal se reportó una derrama de 750 millones de pesos. El déficit de 50 millones de pesos no es cualquier cifra y resulta muy significativa, tomando en cuenta el riesgo epidemiológico al que se expuso a Sinaloa, no solo a Mazatlán, y cuyas consecuencias aún están por verse.

Lo que sigue. Y mientras las cuadrillas de Aseo y Limpia de Mazatlán apenas borraban el olor a cerveza, y otros desechos más desagradables, de la zona carnavalera, los líderes de los sectores ya trabajaban para el periodo vacacional de Semana Santa. Algunos centros de hospedaje se reportaban ya a más del 40 por ciento de reservaciones. Este entusiasmo lo secundó el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen, quien en una improvisada conferencia de prensa dijo que hay las condiciones para que en Mazatlán se celebren otros eventos masivos, como la Semana Internacional de la Moto y el referido periodo vacacional. Todo, pese a la incapacidad demostrada por el Ayuntamiento para hacer acatar los aforos topes acordados durante la realización de la fiesta de la carne en el puerto.

Oportunismo. No hay cosa más indignante que el oportunismo cínico de los comerciantes en momentos en los que los ciudadanos se aprestan para dar continuidad a sus tradiciones. El comentario viene a colación por el aumento a los productos marinos que de un día a otro se aplicó en los mercados y centros de venta. Los precios de productos como el camarón, el pargo y otros alimentos populares durante la temporada de cuaresma, variaron de 10 a 20 pesos en un solo día. El cambio indignó a los consumidores, quienes se declararon sin la capacidad económica para pagar esos alimentos que consumen como parte de las tradiciones de cuaresma.

Campaña. Pese a las advertencias del Instituto Nacional Electoral sobre un posible delito, los anuncios y espectaculares en favor de la consulta para la revocación de mandato sigue aumentando en la zona urbana y rural de Mazatlán. Los exhortos en favor del proyecto lucen, invariablemente, la imagen del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Ayer apareció un espectacular más en la calle Río Grijalba, de Mazatlán. En reciente conferencia mañanera, el presidente del país solo hizo mutis cuando se le refirió este fenómeno que se repite en muchos estados de la república. Dijo que se trata de apoyo por parte de ciudadanos y no de una campaña como tal.

No perdona. Y mientras el secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Édgar González, asegura que por parte del gobierno municipal hay una intención de reconciliación con los ediles de oposición, el mismo presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres declaró que buscará una sanción jurídica en contra de los regidores responsables de la casi parálisis del Ayuntamiento al inicio de la actual administración. Hay que recordar que cinco ediles detuvieron por dos semanas los nombramientos de nuevos funcionarios municipales, pues querían tomar parte en la asignación de nuevos cargos.