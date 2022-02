El Carnaval se hará con o sin la autorización oficial; ahora, ver los protocolos

audima

Carnaval, aquí está. Solo se espera el anuncio oficial. Pero el Carnaval en Mazatlán se hará. Incluso todo parece indicar que nunca estuvo en riesgo de no celebrarse. El argumento principal es el daño a la economía de muchos. Desde hoteleros hasta humildes comerciantes de chácharas que tradicionalmente se venden en esta fiesta. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, leyó bien el tema. Y la muestra es que jamás frenó los preparativos para la realización del carnaval. No le importó la oposición (cierta o simulada, no sabemos) del gobernador Rubén Rocha Moya. Mucho menos las advertencias del titular de Salud en Sinaloa, Melesio Cuen. Pasó por alto el anuncio del secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza. “El Químico” tenía un plan trazado y aquí están los resultados. La elaboración de los carros alegóricos jamás se frenó. La contratación del elenco de artistas para las coronaciones del carnaval se condujo hasta hoy con discreción y no se frenaron en ningún momento. Las condiciones de esos contratos hoy se desconocen. La preparación del carnaval llegó en los últimos tres días casi a su conclusión. La elección de reyes de la alegría y soberanas del carnaval concluyeron ayer. La instalación de los monigotes carnavaleros en la avenida Del Mar que anuncian la llegada de la fiesta se comenzaron a colocar desde el pasado viernes por la tarde-noche. Todo está listo. El mensaje claro es que habrá carnaval.

El control sanitario. El alcalde Luis Guillermo Benítez asegura que ya tiene listo el operativo sanitario. El protocolo que habrá de implementarse para buscar evitar contagios por Covid. Este plan oficialmente no se conoce. Pero el Químico al parecer ya se lo hizo saber al gobernador Rubén Rocha Moya. Será interesante conocer ese plan, porque sencillamente se ve en chino cómo podrán meter en control a miles de personas que acuden a disfrutar las fiestas de carnaval. Y cómo controlarán los accesos al malecón. El de Olas Altas se antoja menos complicado que el que tendrán que montar en varios kilómetros de la avenida Del Mar en día de los desfiles de domingo y martes de carnaval. Los comerciantes y empresarios que económicamente se beneficien con el carnaval jugaron en esto un papel importante para empujar la realización inminente de esta fiesta masiva en medio del “semáforo naranja”, que seguramente habrá de cambiar de color, al menos esa es la esperanza del Gobierno Estatal, para no hacer más el ridículo.

El dolor de Andrés. Las dos principales banderas del presidente López Obrador, la cero corrupción y la austeridad se vinieron abajo. La aparición de la “casa gris” del hijo mayor del presidente en Estados Unidos, así como la vida de millonario que se da, han resultado lapidarias para la imagen y discurso del presidente López Obrador. Y el tema lo ha movido más que cualquier otro que haya enfrentado y que se le resbalaba y se mofaba de quienes los presentaban. Hoy no puede. Hoy su propia familia lo está evidenciando. Y aún falta conocer la vida que se da el otro hijo del presidente. Organizaciones internacionales han vuelto su mirada a México. Por estos hechos de corrupción que involucran a la familia presidencial y la brutal agresión que están viviendo los periodistas mexicanos. Seis asesinatos en menos de dos meses y la agresión verbal constante del presidente han prendido ya los focos rojos. La colérica agresión contra el periodista Carlos Loret de Mola por sus críticas al gobierno, no solo fue una de las principales notas en el país, también alcanzaron titulares de primera plana y comentarios en los principales medios de comunicación de otros países.