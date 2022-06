El Congreso acuerda enjuiciar a Estrada Ferreiro

Se despejan dudas, con el acuerdo que tomó ayer el Congreso del Estado de que sí procede el juicio político contra el exalcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, cuyo caso se turnará al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con la recomendación de destituirlo del cargo que ostentaba e inhabilitarlo durante 6 años para ocupar puestos públicos.

Correspondió al presidente de la Jucopo, Feliciano Castro dar a conocer el fallo y aclaró que es un hecho histórico de justicia, dado que nunca antes se había efectuado un juicio político y este se debe a la denuncia interpuesta por las viudas de los policías caídos en el cumplimiento de su deber, a las que se negó a pagarles el aumento en sus pensiones a pesar que había instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aseguran que Estrada Ferreiro incurrió en probable responsabilidad de haber violado la ley. Por su parte, el exalcalde, al comparecer en el Congreso, acusó que es víctima de la perversidad y ambiciones de poder y acusa al gobernador Rubén Rocha de la persecución política en su contra. “Aunque me condenen a muerte estoy tranquilo”, asegura. Por su parte, Rocha se deslinda: “es su problema, él los generó con su comportamiento, que no me eche la culpa a mí”, dijo.

Antes, los jueces, a petición de la Fiscalía General de Justicia, habían determinado vincular a proceso al exalcalde, que tiene que seguir su viacrucis legal en los juzgados, y aún mas, todavía hay una petición de juicio político en su contra en el Congreso.

Popurrí. A dos días que venza el plazo de registro, ayer se registraron en el Congreso del Estado la compañera periodista de Guasave Rosina Ávila Palma como aspirante a consejera del Consejo del Instituto de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, y Óscar Loza Ochoa, que busca la dirección del organismo, y se espera que se registren al menos 6 personas, que es el número de consejeros.

Los registros son auspiciados por el grupo de periodistas que participan en Iniciativa Sinaloa y se pretende que los consejeros sean distribuidos en forma equitativa en las zonas: centro, norte y sur del estado. Loza no acudió personalmente, lo registró Leonel Aguirre.

COVID. Fue tanta la afluencia de menores de entre 5 y 11 años que acudieron a vacunarse, que en solo dos días se agotaron las vacunas aquí en Los Mochis. Según la directora de Bienestar, Isaura Salas, se aplicaron mas de 11 mil dosis, y en el ámbito estatal el gobernador Rubén Rocha llama a los padres a no desesperarse porque pronto llegará una nueva remesa de 48 mil del millón 200 mil que acaban de llegar al país.

IMPACTAN. Levanta revuelo la designación de Roberto Cruz como titular del proyecto Tres Ríos. “El Güero” fue diputado local por el PAN, luego en la pasada elección trabajó para Movimiento Ciudadano y ahora se incorpora al gobierno morenista. También hace tendencia en las redes sociales la foto que comparte el líder del PAS, Héctor Melesio Cuen, con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con la cual se da a entender que negocian en las alturas.