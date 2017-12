El Congreso local y la Fiscalía General del Estado (1)

En el pretendido desencuentro entre el Congreso local y la Fiscalía General del Estado, más que ideas, hubo ruido retórico, y no precisamente atizado por los presuntos protagonistas, sino por liderazgos que dicen asumir la representación de eso que hemos dado en llamar sociedad civil. Afortunadamente, el sentido común se impuso y el diálogo entre esas instancias institucionales hizo que las aguas volvieran a su nivel.A mi juicio, habría que distinguir dos temas: uno, la responsabilidad de la investigación y, dos, la relación entre dos poderes, porque eso es la Fiscalía hoy, según los modernos desarrollos de la teoría sobre constitucionalismo.Hay que decirlo con claridad: la carpeta de investigación del asesinato de Javier Valdez —lo que antes se llamaba averiguación previa— está en manos de la Procuraduría General de la República, y la FGE realiza tareas de coadyuvancia. Eso lo saben los promotores de la comparecencia ante el Legislativo, que habían preparado una protesta en esa sede en una clara estrategia de linchamiento público.Se trataba, en efecto, como apuntó Oswaldo Villaseñor, de “un nuevo episodio de esa lucha que se libra por grupos de poder fáctico, quienes aspiran a recuperar el control de la Fiscalía General del Estado”. El fiscal no cayó en el garlito, en esa cama que ya le habían tendido, y optó por comparecer por escrito mediante oficio y desplegado. De haber acudido, el Congreso habría sido instrumentalizado en una campaña de acoso y derribo.De la carpeta, su contenido —hasta donde es posible— están enterados quienes deben estarlo. Por eso creo que la interpretación del diputado presidente de la Mesa Directiva, publicada en medios el pasado lunes, no fue la más correcta, por más que su espíritu haya sido alentar el diálogo, al decir que “se pierde una oportunidad de interactuar, tanto con el Congreso, como con la comisión ciudadana”, ya que “la gente quiere escucharle, verle, preguntarle”, “porque en realidad una comparecencia tiene ese propósito”.La verdad es que un rápido seguimiento de la opinión pública y publicada, de lo que se dice en las redes sociales, que como señala Umberto Eco es “la nueva plaza de linchamiento público”, permite advertir que no había ningún propósito de diálogo: se trataba de sentar al fiscal en el banquillo de los acusados, por cierto, el único de todos que no es “fiscal carnal”, ni se acostó como procurador y se levantó con la titularidad de la figura que lo sustituyó. Eso es importante recordarlo.Por eso, no creo que sea “éticamente cuestionable” el rechazo del fiscal a comparecer en las condiciones que se planteaba, ni tampoco pudo haber “falta de voluntad”, sino que amparado, como apunto líneas arriba, en los desarrollos recientes de la teoría constitucional y en las relaciones de coordinación entre poderes que establece, dio salida a lo que parecía una confrontación abierta.Es cierto que toda autonomía es relativa, pero al no tener claro sus alcances y límites se puede incurrir en imprecisiones, como le ocurrió al diputado presidente de la Mesa Directiva, quien afirmó: “en lo personal, pienso que lo autónomo se refiere en función del Ejecutivo, no del Legislativo, que fue el que lo nombró”.No es así, y afortunadamente reconsideró este criterio personal, al hablar un día después del necesario diálogo entre poderes que tienen autonomía constitucional.Sobre este tema, interesante no solo para los abogados, sino para todos los interesados en la vigencia del Estado de derecho, dedicaré mi próxima colaboración.