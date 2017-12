El Congreso local y la Fiscalía General del Estado (2)

Concluía mi colaboración del pasado jueves señalando la necesidad de precisar las características de los nuevos órganos dotados de autonomía constitucional, y que configuran un nuevo modelo de control recíproco que va más allá de la clásica división de poderes que nos viene desde Montesquieu. En el propósito de abonar a esa necesaria reflexión, recomiendo a mis lectores el interesante artículo de mi compañero de POLITEiA, Jesús Rojas Rivera, con el sugerente título de “Autonomías plenas, semiplenas y relativas”.

En efecto, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las características de los órganos constitucionales autónomos (OCA), ya han sentado jurisprudencia. Una primera tesis en la materia fue aprobada por el pleno en abril de 2007, y ahí se establece:

1.- Los OCA surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial;

2.- Se establecieron en los textos constitucionales dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica, para ejercer una función propia del Estado que por su especialización e importancia requería autonomía frente a los clásicos poderes.

Adicionalmente:

3.- Los OCA no alteran la teoría tradicional de la división de poderes, y el hecho de que tengan autonomía e independencia de los poderes primarios no significa que no formen parte del Estado mexicano, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. De ahí que deban estar establecidos en la Constitución, mantener relaciones de coordinación con los otros órganos del Estado, contar con autonomía e independencia funcional y financiera, y atender funciones primarias del Estado que requieran ser atendidas en beneficio de la sociedad.

Más todavía: en enero de 2008, la SCJN aprobó una nueva tesis jurisprudencial, ratificando y ampliando la filosofía de la precedente, y hace escasamente un año aprobó lo que se llama tesis aislada, que en una de sus partes fundamentales establece:

“Los OCA forman parte del Estado mexicano sin que exista a su favor una delegación total de facultades de otro cuerpo del Estado, sino que su función es parte de un régimen de cooperación y coordinación a modo de control recíproco para evitar el abuso en el ejercicio del poder… de forma que “no podría llegarse al extremo de que un poder público interfiera de manera preponderante o decisiva en las atribuciones de un órgano constitucional autónomo… pues de lo contrario se violentaría el principio de división de poderes”.

Hasta aquí. Entiendo que puede ser algo difícil seguir el argumento por la jerga especializada, pero es necesario hacerlo para saber de qué hablamos cuando hablamos de autonomía y, de modo particular, cuando nos referimos a la Fiscalía General del Estado.

Si tenemos claro lo anterior, evitaremos mucho ruido retórico y entenderemos que un órgano con autonomía constitucional no es una organización no gubernamental, sino justamente eso, un órgano de Estado.

Estamos ante un modelo de relaciones de coordinación, no de subordinación. Congreso y Fiscalía, me parece, comparten sin cortapisas esta consideración, y ello hará que el diálogo entre poderes, previsto para enero próximo, sea realmente productivo y útil para todos.