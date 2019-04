El Congreso se evidenció en el caso de magistrados y el Tribunal le puso pausa

Revés al Congreso. El Tribunal dio entrada al recurso de “revisión” en el tema de relevo de magistrados. Y con eso se cayó el acuerdo que sin quórum tomó el Congreso del Estado. Entonces, la destitución del magistrado Héctor Torres Ulloa y la integración de la abogada Lucía Ayala de Moreschi quedó en suspenso. ¿Por qué los diputados de Morena actuaron en forma precipitada? Porque en este asunto no solo está en juego la presidencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Sinaloa. ¡No! Lo que está en juego es el control del sistema anticorrupción que pretenden tener los diputados morenistas. Y se han lanzado con todo. Claro está, atrás de ellos hay un grupo de interés bien delineado y que está encabezado por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Sinaloa, Enrique Inzunza Cázares, y que llega hasta el subsecretario de asuntos jurídicos del Gobierno del Estado, Jesús Soto. Inzunza Cázares es compadre del magistrado Sánchez Rangel. Otro interesado porque está ocupando en forma interina la presidencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en lugar de Torres Ulloa. Todo un entramado y red bien organizada. Por lo pronto, y ya deben estar enterados los diputados de Morena, que su acuerdo al que llegaron sin contar con quórum legal, tendrá que quedar en suspenso hasta en tanto el Tribunal resuelva el recurso de revisión que presentó Torres Ulloa. Otra raya al tigre.

De mal en peor. El Partido Acción Nacional en Sinaloa no ha entendido la lección. Está claro el desastre que viven. Está claro que internamente y por negligencia e incapacidad provocaron su caída. Aun así, pareciera que el todavía dirigente estatal del PAN, el concordense Sebastián Zamudio, pretende seguir al frente y acabar lo poco que queda del panismo sinaloense. Rodolfo Beltrán, uno de los aspirante a relevar a Zamudio, aseguró que la sesión en la que se acordaría crear la comisión para la renovación de dirigencia y lanzar la convocatoria la intentaron boicotear. Y todo apunta a los simpatizantes de Zamudio. Al final no lo lograron. Ya se creó la comisión que se encargará de la elección y la convocatoria habrá de lanzarse en los próximos días. Se estima que a más tardar, en junio se celebre la elección para renovar la dirigencia panista.

¿Y el Consejo, apá? El nombramiento de la nueva directora del Instituto de Cultura, Marsol Quiñónez, no pasó por el Consejo de esa institución. Fue una designación directa del alcalde Luis Guillermo Benítez. No es la primera ocasión que el alcalde pasa por encima del Consejo de Cultura. Pero lo más delicado es que ni siquiera los toma en cuenta. Al margen de si la licenciada Marsol Quiñónez cuenta o no con el currículum adecuado para ocupar el cargo de directora de Cultura, lo que está entredicho es que se actúa en forma arbitraria y sin conocimiento de los procedimientos legales. Eso es lo delicado.

Ceviche en lugar de cultura. Por cierto, hoy en el Congreso de la Unión se ofrecerá una muestra de mariscos y pescados de Mazatlán. Eso, claro está, que sí contó con el apoyo del alcalde. Todo lo contrario de lo que asó con el programa de la Feria del Libro (Feliart) que el mismo alcalde Luis Guillermo Benítez canceló, simplemente porque no le interesó invertirle a la cultura. Así es que: ceviche mata cultura.