El Consejo Mexicano de (Hombres) de Negocios II

Cuando Carlos Salinas de Gortari asumió la Presidencia en 1988 impulsó una profunda política neoliberal. Su eje fue la privatización de empresas públicas, el concesionamiento de actividades del Estado a capital privado y la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.



En ese momento el todavía llamado Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) cobró un nuevo auge. Si bien en 1962 empresarios como Bruno Pagliali, César Balsa, Jorge Larrea y Rómulo O`Farril buscaron incidir en las políticas de Adolfo López Mateos, con Salinas los empresarios se alinearon.



En el sexenio salinista se incorporaron nuevos integrantes. Considere primerísimamente a Claudio X. González y a Juan Gallardo Thurlow, dos hombres claves. Al primero nombró asesor en materia de Inversiones Extranjeras y el segundo fue el representante de los empresarios en la negociación del TLC.



En ese lapso se subieron al CMHN personajes como Carlos Slim Helú, Roberto Hernández y Alfredo Harp, a quienes adjudicó Telmex y Banamex, respectivamente. Salinas les pediría asignar paquetes de acciones de dicha telefónica y banco a empresarios que integraban el ya para entonces poderoso consejo.



Ignacio Aranguren, del Grupo Arancia; Alberto Bailleres, de Peñoles; Antonio del Valle Ruiz, del Grupo Kaluz; Luis Berrondo Avalos, de Grupo Mabe; Eugenio Clariond Reyes Retana, de Industrias Monterrey, y Valentín Diez Morodo, de Grupo Modelo.



Pablo Escandón Cusi, de Grupo Nadro (hereda de su papá la posición); Agustín Franco Macias, del Grupo Infra; Eugenio Garza Herrera, del Grupo Xignux; Dionisio Garza Medina, del Grupo Alfa; Tomás González Sada, del Grupo Cydsa, y Carlos González Zabalegui, de Comercial Mexicana.

Enrique Hernández Pons, presidente de Herdez; German Larrea, de Grupo México (también hereda); Isidro López del Bosque, de Grupo Industrial Saltillo; Antonio Madero Bracho, de Grupo Rassini; Ricardo Martín Bringas, de Grupo Soriana y José Mendoza Fernández, de Bufete Industrial.

Rómulo O `Farrill Jr., de Televisa (hereda también); Fernando Ponce, del Grupo Peninsular; Bernardo Quintana Isaac, de ICA (también hereda); Enrique Robinson Bours, de Bachoco; Adrián Sada González, de Grupo Vitro, y Fernando Senderos Mestre, de Grupo Desc (también hereda).

Finalmente apunte a José Serrano Segovia, de Transportación Marítima Mexicana (también hereda); Roberto Servitje Sendra, del Grupo Bimbo; Federico Terrazas, del Grupo Cementos Chihuahua; Lorenzo Zambrano, de Cemex, y Agustín Santamarina, presidente del bufete Santamarina y Steta.



En los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón se subieron más integrantes. Otra vez hubo relevos generacionales, como Gastón Azcárraga Andrade del Grupo Posadas, José Antonio Fernández Carvajal (de Femsa), Daniel Servitje de Bimbo y Javier Bours Castelo de Bachoco.



Pero también nuevos integrantes como Emilio Azcárraga Jean de Televisa, Enrique Zambrano de Proeza, Eduardo Tricio de Grupo Lala, Juan Francisco Beckman de Casa Cuervo, Marcos Achar Levy de Comex, Ricardo Guajardo de Bancomer y Alejandro Ramírez de Cinépolis.



En julio del 2014, ya con Enrique Peña Nieto como presidente, el CMHN vuelve a dar un giro con la integración de Blanca Treviño, fundadora de Softtek, como la primer mujer en incorporarse a ese denominado “Club de Toby”. A partir de entonces el consejo suprime el término de “Hombres”.

Y exactamente un año después, julio de 2015, otras dos mujeres se adicionan al rebautizado Consejo Mexicano de Negocios (CMN): María Asunción Aramburuzabala de Tresalia Capital y Laura Zapata de Envases Universales. En ese momento se anuncian otros seis empresarios.

Agregue a Santiago Álvarez Vega de Laboratorios Pisa, Carlos Danel del Banco Compartamos, Jorge Esteve del Grupo Esteve, Juan González Moreno de Gruma, Angel Losada de Grupo Gigante y José Antonio Pérez Antón de Grupo ADO.



Es difícil saber a ciencia cierta quiénes siguen y quienés ya están afuera, porque se maneja, como diría Del Valle Ruiz, no “como una organización secreta, pero sí discreta”. No obstante si nos atenemos al último corte del 2015 y a los dichos de Claudio X. González, hoy son 50 sus integrantes.



ADIÓS BANCOMER

BBVA-Bancomer informó ayer que Luis Robles Miaja dejará la presidencia del consejo de administración. El directivo se jubilará el próximo 30 de septiembre, fecha en la que asumirá esa posición Jaime José Serra Puche. El abogado se retira voluntariamente, pero no deja de llamar la atención el contexto en el que lo hace: de cara a la fuerte posibilidad de que el próximo presidente sea Andrés Manuel López Obrador. BBVA-Bancomer ha sido un feroz crítico del tabasqueño. Su presidente, Francisco González, ha cuestionado severamente a los gobiernos populistas. En mayo AMLO declinó acudir como candidato a su Reunión de Consejeros Regionales, a diferencia de José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Y era lógico: en mayo algunos de esos consejeros cenaron con López Obrador y salieron “horrorizados”. En una columna periodística Carlos Loret de Mola publicó mensajes que se intercambiaron por Whatsapp. “El concenso es homogéneo: ya nos llevó la chingada”, decía uno de ellos. Como si lo anterior no fuera suficiente, son consejeros propietarios de BBVA-Bancomer Alejandro Ramírez y Alberto Bailleres, dos de los cinco integrantes del susodicho Consejo Mexicano de Negocios que encabezaron una enconada pelea pública con El Peje y que cerraron filas con Anaya y pidieron al presidente Enrique Peña Nieto que hiciera declinar a su candidato Meade. Los otros tres eran Germán Larrea, Eduardo Tricio y Claudio X. González. Con este entorno adverso, era lógico que Robles Miaja se jubilara. Su posición ya era simplemente insostenible. Su retiro va dar pie a una poda, una limpia en Bancomer. Ya era hora.