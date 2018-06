El Consejo Mexicano de (Hombres) de Negocios III

El líder histórico del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) ha sido Claudio X. González Laporte. En sus casi 60 años, el presidente de Kimberly-Clark lo ha presidido en tres cocasiones, pero es a partir de la última década que ha sido preponderante la influencia que ha ejercido sobre él.



Primero con Miguel de la Madrid, en 1983; después con Ernesto Zedillo, por ahí de 1995, y finalmente hacia 2012, prácticamente en el último año de gobierno de Felipe Calderón. Con el primer expresidente un periodo de dos años, con el segundo también y con el tercero casi cuatro años.



El último año que González Laporte presidió el consejo fue en 2015. Entregó la estafeta a Alejandro Ramírez Magaña, el director de Cinépolis. Aunque no hay periodos preconcebidos, la presidencia se estuvo rotando por mucho tiempo cada dos años. Pero hoy la tradición se rompió.



El próximo 9 de julio, es decir: ocho días después de que se haya elegido un nuevo presidente de la República, Alejandro Ramírez habrá cumplido tres años al frente del CMN. La pregunta es si los 49 empresarios que lo integran lo mantendrán más tiempo si es que Andrés Manuel López Obrador gana.



Ramírez no escapa a la influencia de los grupos más conservadores que representa Claudio X. Hablamos de Alberto Bailleres, miembro desde 1967, pero que curiosamente nunca lo ha presidido; o German Larrea, que aunque tampoco ha sido su cabeza, su padre, Jorge Larrea, fue de los fundadores.



Anote también a Valentín Diez Morodo, de La Modelo y que presidió el consejo en el 2000; a Antonio del Valle Ruiz, que heredó el puesto a su hijo Antonio del Valle Perochena, que lo lideró en 2003; o Gastón Azcárraga Andrade, que lo heredó de su papá, Gastón Azcárraga Tamayo, y lo presidió en 2005.



El control de ese compacto grupo resistió decesos de grandes empresarios, Juan Sánchez Navarro, por ejemplo; retiro de otros cuando las políticas ya no le favorecieron, Carlos Slim Helú, un caso; o bien, cuando varios quebraron, Alfonso Romo, uno de tantos. También sobrevió a los cambios generacioinales.



Ramírez Magaña es el exponente más elocuente de esto último: tiene 45 años, ligeramente más joven que Blanca Treviño de Softtek, Carlos Slim Domit de Grupo Carso, Emilio Azcárraga Jean de Televisa, Carlos Danel de Banco Compartamos, Cosme Torrado de Alsea y Del Valle Perochena de Kaluz.



¿Cómo es el gobierno corporativo del Consejo Mexicano de Negocios? ¿Horizontal o vertical? Dice Ramírez que todas las decisiones se toman de forma colegiada, a propósito de la encuesta que mandaron hacer en la que, supuestamente, José Antonio Meade sale cuatro puntos arriba de Ricardo Anaya.



Sin embargo, parecería que las decisiones no son tan colegiadas. ¿Los 50 integrantes aceptaron no revelarla? A decir de algunos, las decisiones se supone son por unanimidad. Así se aceptan, por ejemplo, los nuevos miembros. Basta con que uno de ellos lo vete. Claudio X. ha ejercido ese veto.



Dos hombres de negocio que en diferentes momentos quisieron entrar pero se toparon con la resistencia de sus pares empresarios, fueron Roberto González Barrera, fundador de Maseca, Gruma y Banorte; y su yerno, Carlos Hank Rohn, fundador de Grupo Hermes y Banco Interacciones.



No fue sino hasta hace tres años, apenas en 2015, que Juan González Moreno, presidente de Gruma e hijo de González Barrera, ingresó al CMN; a los Hank simplemente les dejó de interesar el asunto. Reflexión: en ese gremio ni están todos los que son ni son todos los que están.



También hay otros que son defenestrados. El caso paradójico de Alfonso Romo, ahora encargado del Proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador. Entró en su mejor momento empresarial: dueño de Cigarrera La Moderna, Seguros Comercial y la agrobiotecnológica Seminis.



Pero cuando vendió todo, apostó por otro negocio, cayó en crisis y se confrontó con su suegro, Alejandro Garza Lagüera, hijo del mítico forjador del empresariado regiomontano, Eugenio Garza Sada, su estrella se apagó y terminó dejando el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.



AMIS ACTIVISTA

Es de llamar la atención el activismo político y la animadversión que muestra Manuel Escobedo, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) en contra del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. De nueva cuenta, ¿estamos ante las fobias que sienten los grupos más conservadores del empresariado mexicano? ¿Es iniciativa propia de Escobedo, como fiel alumno del ITAM? ¿O será por instrucciones de su patrón, Alberto Bailleres, dueño del mismo ITAM e influyente empresario asegurador? (es dueño de Grupo Nacional Provincial).



BBVA LA MIDE

Lo que son las cosas: Jaime Serra Puche, que asumirá la presidencia del consejo del BBVA-Bancomer a partir del próximo 1 de octubre, tiene 63 años de edad, y Luis Robles Miaja, el que se va, se jubila a los 58 años. Sin duda se trató de un cambio de estrategia política desde España y por decisión de Francisco González ante alguien muy expuesto y desgastado.



SAI REFUERZA

Por cierto, el despacho del mismo Jaime Serra, SAI Consultores, se sigue fortaleciendo: Ernesto Estrada, exdirector de Mercados Regulados y Licitaciones de la Comisión Federal de Competencia y más recientemente comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, será el Economista principal del bufete con énfasis en Competencia y Regulación.