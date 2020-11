El Covid-19 frena Vicente Pico en su ruta por la alcaldía

Apuntados. Dicen que nada bien le cayó al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, el hecho de que los vecinos del fraccionamiento Jordan se hayan plantado en su casa para pedir apoyo en defensa del área verde que una constructora quiere convertir en zona habitacional. Y más se va a enojar si le vuelven a caer, como lo advirtieron si no los atienden como debe de ser. Incluso, van a esperar a que acepte ir al área verde del fraccionamiento para dialogar en pleno terreno, lo que algunos ven muy lejano que les tome la palabra. Lo que le hicieron se las apuntó. Ya se sabrá si reconsidera el caso.



Abierto. Dicen que al líder sindical electricista Domingo “Mingo” Vázquez no le quedó el saco de lo dicho en la reunión priista del domingo, como algunos sostienen. Algunos de sus cercanos que lo acompañan en el camino por la alcaldía aseguran lo anterior con argumentos diversos. Sin embargo, los de peso es que “Mingo” Vázquez acudió al Foro de Participación Ciudadana priista porque fue invitado por la expresidenta del PRI en Ahome Marivel Castillo, a solicitud del presidente estatal del tricolor, Jesús Valdés. O sea, que no fue de aprontado. Y si le dieron la palabra, la oportunidad la aprovechó para mostrar su interés en participar. Es más, sus allegados están dejando en claro que a él lo buscan y torpe sería de su parte rechazarlos cuando está abierto a la posibilidad de que lo arropen para la alcaldía. Y si tiene abierta algunas ofertas es por algo.



Al dedillo. Por cierto, no fueron pocos los priistas que vieron con recelo el protagonismo de la exlideresa priista Marivel Castillo en la organización del Foro de Participación Ciudadana. Dicen que a ella, sin duda, sí le queda como “anillo al dedo” el mensaje de que ha traicionado al partido y que van y regresan cuando les conviene. Lo que pasa es que después de probar las mieles del poder priista e irse a la banca en forma coyuntural, Castillo apareció con el Partido Sinaloense. Eso fue sin siquiera tomarse la molestia de renunciar o mínimo avisar a la dirigencia priista de su retiro. Y no cayó al PAS como simple integrante sino que la hicieron candidata a diputada local por el Tercer Distrito Electoral, proyecto que fracasó en las urnas. Ahora está de regreso por la “puerta grande” en el PRI. Y luego se enojan si se les echa en cara su comportamiento político, pero en descargo está el hecho de que no es culpable sino que el que la hace, en este caso, comadre, más o menos como el dicho popular.



Quieto. El círculo cercano de apoyo al empresario transportista Vicente Pico encendió las alertas. Y es que cuando levantó los números en las encuestas tras meterle turbo a la labor de posicionamiento en busca de la alcaldía de El Fuerte, salió positivo a Covid-19. Se menciona que se está tratando, está estable. El principal objetivo es recuperarse. Esto lo obliga a permanecer quieto, fuera de las comunidades fortenses, al que algunos pronostican que va a regresar con nuevos bríos.



Desespero. Como no ve claro en el PRI, PAN y Morena para lograr la postulación para la alcaldía de El Fuerte, dicen que el exalcalde interino Antonio Cota ahora busca mejor suerte en Redes Sociales Progresistas. Como es obvio, esto lo tomó a mal algunos fortenses. Lo que dicen que esto es fruto de su desespero por aparecer en las boletas electorales en el 2021.



En la lucha. De manera repentina, los vecinos de Topo bloquearon la planta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad de Topo. Su demanda es que les asignen una tarifa especial en consideración de que las instalaciones están en el lugar.