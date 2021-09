El Doctor “diésel”

La carrera de medicina requiere de por lo menos 6 a 7 años para obtener el título de médico. Después de la obtención del título se puede practicar medicina general, o bien realizar una residencia para obtener una especialidad médica. El requisito para acceder a una residencia es aprobar el examen nacional de aspirantes a residencias médicas (ENARM).

Recuerdo en una ocasión durante mi servicio social le pregunté a un médico sobre la especialidad de otro médico, y su respuesta fue: el doctor es neumólogo diésel y le volví a preguntar sorprendido, ¿Como que neumólogo diésel? ¡Si! Me contesta, ¡Dice el que es neumólogo pero solo es internista! En esa ocasión el médico utilizó el juego de palabras entre “diésel” y “dice él” para señalar una práctica común aunque no aceptable, donde médicos ostenten una especialidad para la cual no han recibido entrenamiento.

Un caso muy tangible se da con los cirujanos plásticos y los “cirujanos” estéticos, mientras el cirujano plástico ha realizado una residencia médica de por lo menos 6 años, después de haberse graduado como médico general, que además incluye entrenamiento en cirugía general, el esteticista comúnmente es un médico general y sólo requiere una maestría para la cual no existe existe un sistema de admisión competitivo como en el caso de las residencias médicas, tampoco reciben un entrenamiento global en cirugía por lo que aplicar el término cirujano para quienes practican medicina estética no es del todo correcto.

El paciente por otro lado no es consciente de la situación y es susceptible de ser engañado. Es decir, le pueden dar gato por liebre. Por fortuna para los pacientes, esto es fácil de comprobar.

La secretaria de educación pública otorga una cédula después de finalizar una especialidad médica. Puede hacerse una pequeña búsqueda en línea para comprobar que el médico está capacitado para desarrollar la especialidad que ostenta tener en la siguiente página: cedulaprofesional.sep.gob.mx .

Otra opción consiste en verificar que el médico se encuentre certificado por el consejo certificador de su especialidad en la página del comité normativo nacional de consejos de especialidades médicas (CONACEM): conacem.org.mx . Esta información también puede estar disponible en las redes sociales de los medicos, aunque es responsabilidad del paciente verificar la autenticidad de la misma.

Este pasado 5 de septiembre falleció el doctor Paúl Rangel, una persona excepcional, un enamorado de la medicina crítica, pero ante todo un entrañable amigo. La medicina en Sinaloa ha perdido a uno de sus mejores médicos.