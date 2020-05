El Ejército entra al rescate

Como en las viejas películas de vaqueros del oeste, en que en el último momento llega la caballería al rescate, el gobierno federal acaba de poner en marcha el Plan DN-3 contra la pandemia del coronavirus mediante el cual se concentrarán todos los esfuerzos médicos en los seis estados con mayor porcentaje de contagios, entre ellos Sinaloa y en especial Culiacán.

La Sedena operará 15 hospitales y 18 unidades de apoyo, entre ellos el nuevo Hospital General de Culiacán que el gobernador Quirino Ordaz entregó antier al comandante de la Tercera Región Militar, el general Carlos Ramón Carrillo, y que se acaba de construir con una inversión de mil 200 millones de pesos, la totalidad de ellos provenientes de recursos públicos y sin endeudar al gobierno.

Al mando del plan en el ámbito nacional está el secretario de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval, y el de Marina, almirante José Rafael Ojeda, y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anuncia que se destinarán 4 mil 500 millones de pesos para su operación; asimismo, que se transferir a los estados 25 mil millones de pesos para que atiendan la emergencia de Covid.

El Ejército y la Marina han estado contratando médicos y enfermeras para incorporarlos a la lucha contra la pandemia, y en la Ciudad de México se acaban de acondicionar las instalaciones de Los Pinos donde antes se alojaban el Estado Mayor Presidencial, para dar alojamiento temporal a los médicos del sector salud que atienden a pacientes contagiados.

Hasta ayer en Sinaloa se contabilizaban 585 personas con Covid y en todo el país la cifra ascendía a 24 mil 905, con 2 mil 271 fallecidos y en plena fase tres el gobierno ha decidido echar toda la carne al asador recurriendo a la fuerza de reserva de los militares que se caracterizan por su disciplina y alto profesionalismo. Además, también resguardan las bodegas de insumos, para evitar el robo hormiga de los mismos, y los hospitales, para proteger al personal de salud.

Desde el gobierno de la Cuata Transformación y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador han aclarado que la intervención del Ejército y la Marina es para auxiliar en el combate a la pandemia y que son falsos los rumores que se pretenda establecer un toque de queda, porque antes que nada se respetan los derechos humanos. Hay el riesgo que la cuarentena se prolongue.



Popurrí. Solo porque ayer no hubo clases, si no hubiera pasado desapercibida la conmemoración del 158 aniversario de la batalla de Puebla, después de la cual el general Ignacio Zaragoza le informó el presidente Benito Juárez, “las armas mexicanas se han cubierto de gloria”, y no era para menos: se había derrotado al ejército francés de Napoleón Bonaparte, la mejor maquinaria del mundo de la época.

La invasión se debió, a que entonces, igual que ahora, el país estaba endeudado y dividido, se tenían que destinar el 70 por ciento de los ingresos al pago de la deuda.

