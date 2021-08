El Fomento de la música en los jóvenes.

¿Cuál es el concepto que tenemos de la música?, ¿Cuáles son las funciones que el arte maravilloso de los sonidos tiene en nuestras vidas? Los invito a que reflexionemos juntos, tal vez logremos sensibilizarnos y sensibilizar más a personas que tienen el poder de tomar decisiones que repercuten en nuestra sociedad.

Sería para nosotros en Guamúchil imaginable que por ejemplo ¿La música se pudiera ofrecer de manera fija y con valor curricular en escuelas de música?, que inclusive el gobierno diera apoyo financiero directo a cada hija(o) de cada familia que tenga el deseo de aprender a tocar algún instrumento, en el caso de los instrumentos de cuerda con arco (Violín, Viola, Violoncello y Contrabajo) o los instrumentos de aliento (Clarinete, Fagot, Oboe, Flauta transversal, Saxofón, Corno/Trompa, Trompeta, Trombón o Tuba de orquesta) existiera un sistema de “renta de instrumentos” donde los padres paguen una cuota simbólica mensual (en el precio estaría incluido un seguro), a cambio de que sus hijos puedan llevarse esos instrumentos a casa y así no tener que invertir “de golpe” una cantidad fuerte de dinero comprando un instrumento pues no saben si en un futuro cercano esos niños/jóvenes seguirán con ganas de tocar el mismo instrumento?, ¿Y que al término de cada ciclo escolar dichos instrumentos se regresen a sus respectivas escuelas?, esto tal vez suena exagerado, pero existe en varios países, Austria es uno de ellos, no es nada del otro mundo, es algo normal y todas las familias austriacas lo saben (o por lo menos deberían saberlo ya que es algo que ofrecen las escuelas de música, como la de la ciudad de Gleisdorf, Austria donde tengo el privilegio de dar clases).

Este país europeo ha hecho ya una reflexión profunda sobre el tema y los resultados son palpables: Todo niño y todos los jóvenes tienen la oportunidad de aprender un instrumento y no importa si en casa la familia tiene ingresos económicos modestos, todos tienen el derecho de aprender música, ¡hay música para todos!

Sin afán de comparar nuestro México lindo y querido, con el país del que viniere Maximiliano de Habsburgo, se trata simplemente de realizar una reflexión sobre las posibilidades que tenemos como sociedad en nuestro querido Guamúchil. La voluntad y el deseo de hacer el bien y que esto se vea realizado en los hechos, no solamente es siempre tarea sola del gobierno, sino también de nosotros como sociedad, desde el seno familiar y empieza con la concepción que tenemos de la música, que reflexionemos qué significa la música para nosotros y que la fomentemos desde nuestra casa.

Por eso regreso a las preguntas del inicio y ahora me atrevo (con el debido respeto) a lanzar una pregunta aún más directa a ustedes padres de familia, a ustedes directores de escuelas primarias, secundarias, preparatorias (independientemente de si ya existan en su plantel actividades musicales que tienen una continuidad), a los dueños de las empresas: ¿se preocupan ustedes porque sus hijos, sus alumnos, sus trabajadores estén en contacto con la música? que aprendan a tocar un instrumento musical?, que canten en algún coro?, me encantaría escuchar desde los cuatro puntos cardinales un “sí” aplastante, pero nuestra realidad es lamentablemente otra…

En Venezuela por ejemplo (independientemente de la situación político-social de ese país) el Maestro José Antonio Abreu (1939-2018) creó el llamado “Sistema”. En dicho sistema se le brinda la oportunidad a miles de jóvenes de familias de bajos recursos (y a todos en general) para que se acerquen a la música, aprendan un instrumento e inclusive hagan una carrera profesional como músicos de orquesta o miembros de un coro, el lema es “Tocar y luchar”. Muchos de esos niños son rescatados de situaciones de pobreza extrema, de adicciones a las drogas y de otro tipo de problemas. Tengo varios amigos en Europa que salieron de ese sistema, no existe uno solo que toque mal su instrumento, el 95% son músicos excelentes, algunos inclusive fueron niños huérfanos y aún así andan tocando en varias orquestas europeas. Nada de eso hubiera sido posible si no hubiese existido el “Sistema” del maestro Abreu.

En Guamúchil sueño que algún día podré regresar a mi tierra y ver que existe para todos los jóvenes la posibilidad de aprender un instrumento musical y que se le dé la publicidad indicada (en los medios de comunicación, en las calles e inclusive en la televisión), que gobierno, sociedad civil (tal vez por medio un Patronato, o de varios) unan fuerzas y que sin importar si un niño/joven es de “bajos recursos” (económicos) tenga de todos modos la oportunidad de hacer música sin restricciones de ningún tipo.

Lo sé, suena un poco como un sueño….

Ahora me iré muy directamente a contarles el sueño de un niño guamuchilense que quería ser músico y que estuvo durante años nadando como un salmón a contra corriente hasta poder lograr lo que tanto siempre quiso.

Los padres de ese niño tenían un ingreso muy modesto, la crisis de los años 1994-1995, el llamado “Error de Diciembre” que le tocó cargar como lápida al Presidente de México en turno, Ernesto Zedillo, golpeó muy fuerte la economía de la familia de ese niño dejando al padre sin trabajo ¿se acuerda usted, de esos choferes de autobús que aún el día de hoy se siguen subiendo en los cruceros a vender chocolates vistiendo camisa blanca y una corbata de color café? El papá de ese niño era uno de los tantos choferes despedidos, no volvió a encontrar fácilmente un trabajo “formal”, para los dueños de las empresas era poco práctico emplear a un trabajador de la edad que ya tenía el señor por tratarse de alguien que no había terminado la secundaria (mucho menos la preparatoria), un perfil nada favorable. Una de las pocas personas que varios años más tarde apoyó a esa familia fue Don Ignacio Sedano Ramírez (SEDANO Agroquímicos), Don Nacho sabía que el señor tenía todo el conocimiento de un Ingeniero Agrónomo y el conocimiento necesario para entender y hasta manejar una gama amplia de maquinaria agrícola de la que se usa en el campo sinaloense. Don Nacho Sedano no solo le daría trabajo al padre, pero también al hijo, siendo este ya un adolescente.

La familia del niño luchó y trabajó duro, siempre inculcó el bien a sus hijos, dentro de la formación que recibieron estuvieron el ir a clases de dibujo, el aprender otros oficios como la mecánica, la carpintería, corte y confección de telas y por su puesto la música. Todo aquello que modestamente les fue posible a los padres de esa familia ofrecer con las posibilidades que Guamúchil tenía en aquellos años.

Aquí retomo el punto mencionado arriba, “el seno familiar” y me gustaría hacer un par de acotaciones sobre los padres de esa familia, ambos fueron personas que nunca recibieron instrucción musical y sin embargo entendieron que la música también debería formar parte de la educación de sus hijos.

El mismo señor al que aquella empresa de autobuses decidió despedir como a otros tantos cientos (no sé si miles) de ellos en varias partes del país, tuvo la fuerza de “apretarse la tripa” varios días para poder traerle un regalo muy especial a uno de sus hijos: una guitarra.

Un regalo, una oportunidad de vida…

En uno de aquellos días calurosos del verano del año 1997 en Tuxpan, Nayarit donde vivían Norma y Agustín (hermana y cuñado de la madre del niño) su padre se bajó de aquel autobús, ya no de la empresa conocida de la cual fue despedido sino de un autobús de Turismos Durán y Durán de Tepic, Nayarit, de Don Sergio Durán, actualmente aún activos en el negocio, amigos entrañables de la familia de aquel infante. Al bajarse y darle un abrazo a su hijo le dijo “¡te traje un regalo de cumpleaños!”: Era una guitarra.

La guitarra venía envuelta en una bolsa de esas negras grandes que se usan para tirar basura, ese era el “estuche” de la guitarra, los “cerrojos” del estuche, eran unos anillos de “cinta canela” que rodeaban la bolsa para que por ningún motivo le entrara el agua y se mojara el instrumento. Desde una perspectiva actual, era la guitarra más modesta del mundo, pero en aquel momento se convirtió en el objeto más valioso que jamás hubiera existido. Lo que en los años venideros pasaría con esa guitarra se los he contado ya la semana pasada, les estoy contando un poco sobre el esfuerzo que mis padres realizaron, ese niño era yo….

Si mis padres en aquel momento se hubieran dejado afligir por las circunstancias difíciles que nos tocó vivir como familia, no estaría yo escribiéndoles más de 10 000 Kilómetros de distancia viviendo muchísimo más de lo que en algún momento pude haber soñado que la música podría lograr, esa guitarra tan modesta abrió una puerta que jamás se cerraría, la música me otorgó la oportunidad de encontrar un mundo en el que yo me sentía entendido, protegido (de las drogas, la violencia y las malas prácticas) e inclusive sintiéndome muy fuerte y con posibilidades de desarrollo, tan fuerte me sentía que siempre lo tuve muy claro: “Voy a ser guitarrista!”.

Jamás imaginé que una guitarra me llevaría a dar conciertos por poco menos de 20 países, hablar varios idiomas y por azares del destino fijar mi residencia en el mismo país donde Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart y Joseph Haydn (los tres grandes clásicos vieneses) habrían de concebir muchas de las obras monumentales que marcarían la historia de música.

Esa fortaleza vino del seno familiar, de ese padre que no terminó ni la secundaria pero que a pesar de eso siempre buscó apoyar a sus hijos para que se desarrollen en las habilidades que ellos sintieron eran importantes, esa fortaleza, vino de esa madre de familia que durante tantos días (y años) le tocó alimentar, vestir y cuidar sola a sus tres hijos pues el padre andaba varios días fuera de Guamúchil trabajando. La voluntad, el esfuerzo y perseverancia se cultivaron desde el seno familiar, tuve la fortuna de que la música llegara a mi vida en el momento indicado y tuve siempre las personas indicadas a mi alrededor.

Me van disculpar si he escrito tanto sobre mi persona, no se trata de mí lo que estoy intentando comunicar, no se trata del Quién? sino del Qué? y el Cómo?, lo que intento transmitirle a usted padre/madre de familia es el ánimo para encontrar los medios para que sus hijos se acerquen a la música, lo que intento es que usted director de escuela primaria, secundaria y preparatoria, haga las gestiones para que en sus planteles se haga música y si ya hacen música y tienen muchos años haciéndolo, pues muchas felicidades, usted tiene todo mi respeto y me quito el sombrero!, si es así, pues entonces busque la manera de ir un paso más adelante, (por ejemplo) lleve gente especializada en el campo de ciertos instrumentos musicales para que den clases “magistrales” a sus alumnos avanzados, organice conciertos en su plantel, sensibilice a los padres de sus alumnos para que ellos también le den a la música el valor que se merece, no basta con cantar las mañanitas el día de las madres, hay jóvenes en extremo talentosos en Guamúchil, no hay que abandonarlos a su suerte, su suerte musical merece un apoyo con creces.

En Guamúchil, tenemos como representante y encargada de las actividades culturales a una de las mejores cantantes operísticas de México. Oralia Castro es una de las mejores Mezzo-sopranos que nuestro país ha dado en los últimos 40 años (tal vez 50 años) pero aún existen personas en mi querido Guamúchil que siguen sin saberlo, eso deberían saberlo TODOS sin excepción! Aún con lo imponente de la carrera musical de Oralia Castro, no podemos dejar que todo el trabajo cultural recaiga en los hombros de una sola persona, para poder disfrutar del movimiento cultural que nuestra ciudad merece, Oralia necesita propuestas de usted que dirige un plantel educativo, requiere que usted se involucre señor empresario que mueve los hilos en cierto sector de nuestra sociedad y que podría aportar no solamente económicamente pero también dando publicidad a los eventos culturales, que asistan todos a los eventos de carácter cultural, Guamúchil necesita que usted padre de familia lleve a sus hijos a los eventos culturales y que les diga que las artes son tan importantes, tan importantes como lo es aprender matemáticas y otras tantas materias en la escuela.

En pocas palabras, veamos los modelos culturales de otros países y aprendamos e intentemos aportar desde nuestra trinchera ¡Para el bien de nuestra sociedad!, muchos esfuerzos “pequeños” pero fuertemente unidos pueden más que esfuerzos medianamente grandes pero que son aislados.

Fomentemos la música desde donde nos sea posible, leamos sobre música, escuchemos varios estilos de música, seamos curiosos, vayamos a conciertos y a donde se estén tocando otros tipos de música que tal vez no sea lo que escuchamos a diario, no nos quedemos con “lo de siempre”, lo de siempre, puede ser bonito y a veces hasta pareciera que no nos hace falta más, pero si queremos menos violencia, menos drogas en las calles, menos injusticia, necesitamos más seres humanos de buen corazón, de buenos principios, seres humanos sensibles, las artes nos hacen sensibles. La música es capaz de lograrlo, se los digo con conocimiento de causa.

Los invito a pensar en la posibilidad de que tal vez algún familiar suyo podría ser en el futuro un músico profesional a quien le espera una gran carrera, pero no se le está dando la oportunidad de desarrollarse ¡Ayudemos a que eso sea posible!

Dedico estas líneas y agradezco infinitamente al Doctor Víctor Díaz de la Vega, al Arquitecto Víctor González, a Jaime Obeso Báez (mi tío), al Doctor David Chacón y su esposa Marta A. Gaona (Dental Group de Morelia, Michoacán) que durante años fueron héroes anónimos que apoyaron mis estudios de Licenciatura en Música y Humanidades en el Conservatorio de las Rosas de Morelia en Morelia, Michoacán, todos ellos son el perfecto ejemplo de que existen personas sensibles al arte y dispuestas a apoyar, a todos ustedes gracias de corazón!

Dedico también estas líneas a los dos héroes de hierro que nunca nos dejaron caer y estuvieron en las buenas y en las malas apoyándonos siempre y en todo momento a mí y a mis hermanos Oscar y Andrea, gracias a nuestros padres Pedro Jesús Obeso Meza y María Angélica Caro Seefoo.

¡Nos leemos la próxima semana!