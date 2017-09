El Frente Opositor es de Anaya

Mandar flores es una falta de imaginación. Florestán.

La creación del Frente Amplio Opositor promovido por Ricardo Anaya con el PRD y MC, tuvo su primera victoria el martes pasado cuando con sus votos más los de Morena, 209, impidió que el bloque PRI, Verde, Panal y PES construyeran la mayoría calificada, en aquel momento de 312 votos porque había 468 legisladores en la sesión, para instalar la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, triunfo que se desdobló el jueves cuando logró que la bancada del PRI accediera a presentar una iniciativa copia de la que el presidente Peña Nieto había mandado al Senado en noviembre, eliminando el pase automático del fiscal general.



Y ese uno-dos le dio impulso para empezar a hablar en público lo que ya habían planteado en privado: ir con esa alianza tras los tres mil 406 cargos de elección popular en juego el próximo uno de julio. Desde la Presidencia de la República, claro, pasando por los 500 diputados federales, 128 senadores, nueve gobernadores, incluido el jefe de Gobierno de Ciudad de México y 1,613 alcaldes y 983 diputados locales en 30 de las 32 entidades, solo Baja California y Nayarit tendrán elección federal.



Esta estrategia totalizadora la veo como aspiracional, derivada de la semana triunfal, son muchos los cargos, pero no descabellada, sin que con esto me refiera a nadie.



Y la veo con posibilidades a partir de un factor: que tengan un acuerdo para elegir a su candidato presidencial.



¿A qué me refiero? A dos aspectos, en cuanto al PAN, que el abanderado sea Ricardo Anaya, que diseñó la alianza para él, que el PRD y MC lo acepten, para lo que no ve problema siempre y cuando la candidatura al Gobierno de Ciudad de México sea para un perredista. Ambas opciones hacen sentido porque Acción Nacional es más fuerte a nivel nacional que el sol azteca y a la inversa en la capital del país.



El otro aspecto es que Anaya sea candidato presidencial por el PAN, para lo que tiene el control de su partido.



Entonces veremos cómo reacciona Margarita Zavala, que es la más panista de todos los precandidatos.



Pero mientras eso sucede, Anaya trae el control que ha hecho valer afuera.



Veremos si también lo hace valer adentro.

RETALES

1. REGISTRO.- Ayer se inició el espacio para que los aspirantes a candidatos independientes lo comuniquen al INE. Y veo a Pedro Ferriz, Armando Ríos Píter y posiblemente a El Bronco. Luego a reunir 866 mil 593 firmas en al menos 17 estados del país. A ver;



2. ADIÓS.- Se acerca, por momentos, la salida de Ricardo Monreal a su vida en Morena, que finaliza una relación de más de 20 años con Andrés Manuel López Obrador. Su único plan sigue siendo la candidatura al gobierno de Ciudad de México, ya sin Morena. Veremos con quién; y



3. OJO.- El SAT investigará a la agencia Ferrari que vendió once de sus vehículos emplacándolos todos en domicilios fantasma de Cuernavaca, por posible colusión para evadir impuestos.

Nos vemos mañana, pero en privado.