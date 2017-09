El Frente va

A pesar de que los operadores “sembrados” en el PRD por su enemigo más enconado, AMLO, hicieron todo lo posible por descarrilarlo, solo 30 de 300 consejeros perredistas votaron en contra del Frente.

Contra todo pronóstico, el Frente Amplio Democrático —hoy llamado Frente Ciudadano por México—, fue finalmente registrado ante el INE. Muchas cosas han comenzado a moverse desde que esto ocurrió, el martes pasado.



Al Frente, desde luego, le queda mucho camino por recorrer de aquí al día de las elecciones de 2018.



De momento, a pesar de los sacudimientos que atraviesa el PAN, con su presidente enfrentado a los sectores calderonistas del partido, y bajo el fuego de acusaciones por posible enriquecimiento ilícito; a pesar del serio vaciamiento del PRD, y de la fuga de líderes y tribus hacia Morena, diversas fuerzas del espectro político han comenzado a moverse para apuntalarlo.



En un corte de caja realizado ayer a la hora de la comida entre dirigentes del Frente Ciudadano, quedó de manifiesto:



Que, salvo los sectores calderonistas, el Frente cuenta con el apoyo mayoritario del PAN y de los gobernadores panistas.



Que a pesar de que los operadores “sembrados” en el PRD por su enemigo más enconado, el tres veces aspirante a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, hicieron todo lo posible por descarrilarlo, solo 30 de 300 consejeros perredistas votaron en contra del Frente.



Que luego de que Dante Delgado, presidente de Movimiento Ciudadano, organizara el acto de registro ante el INE, se dejó entrever el interés del alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, por contender a la gubernatura de Jalisco “en una alianza que, con el PAN, sería invencible”.



Que los dirigentes del Frente han tenido charlas con líderes del Partido Nueva Alianza, entre ellos el presidente, Luis Castro.



Que aunque de estas charlas no surge aún nada concreto, el Panal no descarta sumarse al Frente Ciudadano, pues ve con preocupación la posible llegada de AMLO a la Presidencia (lo que “le haría perder el sindicato”).



Que el Frente ha tenido acercamientos con líderes del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), entre ellos Arturo Escobar, Jesús Sesma y Carlos Puente.



Que dichos dirigentes estudiaron la posibilidad de acompañar al Frente Ciudadano de manera “parcial”.



Que para elección del candidato a la Presidencia se estudian dos propuestas.



La primera consiste en poner a competir a cinco o seis candidatos: uno del PAN, uno del PRD, otro de Movimiento Ciudadano, así como a algunos independientes.



Que entre los independientes podrían estar Juan Ramón de la Fuente, Jorge G. Castañeda, Alejandro Martí, Armando Ríos Piter e incluso el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias el Bronco.



Que la segunda propuesta consiste en apuntar tres candidatos del PAN, dos del PRD, uno de Movimiento Ciudadano, así como tres independientes.



Que la máxima prioridad por el momento consiste en hallar un procedimiento que legitime la candidatura.



En vez de un dedazo, o de una sola “encuesta” realizada de manera anónima (otra dedicatoria a don Andrés Manuel), el Frente propone basar la elección a partir de cinco puntos:



La realización de una encuesta ponderada (en la que el ganador no sea el más conocido, sino el que tenga mejores condiciones para competir).



La realización de debates entre los contendientes.



La votación de dirigentes nacionales y estatales de los partidos participantes.



La obligación de votar también por una segunda opción.



La realización de una elección primaria.



Cada uno de estos factores sumaría un 20 por ciento de calificación a los candidatos.



Por último, que frente a la presidencia monárquica propuesta por López Obrador, el Frente Ciudadano subrayará la idea de que su propuesta no consiste en un simple relevo de personas en el poder y en los cargos.



Que la propuesta irá hacia la construcción de “un nuevo régimen”, mediante la creación de un gobierno de coalición.



La conclusión de sus dirigentes es que el Frente va.