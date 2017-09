El Frente ya es de Anaya; y su candidatura también

Exigen respuestas a preguntas que no se han hecho. Florestán.

Le había contado que ya con el control del Frente Amplio Opositor, o como se llame esta semana, Ricardo Anaya marcó territorio al interior sobre PRD y Movimiento Ciudadano y al exterior al gobierno y al priismo y dio dos golpes: el primero, bloquear durante seis días la instalación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que condicionó a que presentaran una nueva iniciativa en ese recinto para impedir el pase automático del fiscal general, ya incluido en la iniciativa que el presidente Peña Nieto mandó al Senado desde noviembre, y su inmediata aceptación en la sesión de este martes 12.



El acuerdo lo habían tomado la víspera, el lunes 11: la iniciativa del PRI, con el Verde, Panal y PES sería votada en lo general por el Frente, pero contra el transitorio que permitiría al actual procurador general de la República, Raúl Cervantes, participar en el proceso de selección del fiscal general, ya sin el pase automático.



Así, el martes la subió la diputada Martha Himelda Félix para someterla de inmediato al pleno, lo que no ocurrió porque Anaya les tenía una sorpresa, otra: su coordinador en San Lázaro, Marko Cortés, denunció que esa iniciativa tenía un dardo envenenado y no la votarían.



Ante esto, César Camacho anunció otro acuerdo para permitir una discusión más amplia y se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales.



Y los priistas cayeron de nuevo en el garlito de Anaya que al uno-dos que les propinó la semana pasada, les remató con el tres-cuatro del martes y se sigue posponiendo la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción que, siendo lo fundamental, ha quedado en un segundo plano de atención que el Frente y Morena han llenado con el caso del fiscal general.



Así se la seguirán llevando, hasta las campañas presidenciales.



Y él consolidando la suya.

RETALES

1. ¿COINCIDENCIAS?- Yo que no creo en ellas, registro que Anaya faltó al acuerdo con el argumento de escuchar a las organizaciones civiles, la misma mañana que Reforma había publicado el retrato hablado de Claudio X. González Guajardo como candidato presidencial, que se llevaría el apoyo de todas esas organizaciones y que el panista quiere para él;



2. DESPEDIDA.- Andrés Manuel habló por primera vez de forma directa del caso Monreal, para que no le quedara duda: Si se va con los partidos corruptos que lo piense muy bien. No hay término medio: con el cambio (él) o con el régimen de corrupción. Nada más. No sé qué espera Ricardo; y



3. AGUJERO.- Lo que encontró la Secretaría de la Función Pública, de Arely Gómez, en la auditoría a los contratos de la obra del Paso Exprés de Cuernavaca fue otro socavón, pero de mil 34 millones de pesos en anomalías. El presupuesto original de la obra iba a costar eso, mil 50 millones de pesos y el consorcio constructor Aldesa-Epccor acabó cobrando más del doble: dos mil 213 millones de pesos por la vía de 14 kilómetros, a 152 millones de pesos el kilómetro.



