El Futbol de los SUb-13

Este viernes, -que ya no fue santo- me tocó en suerte ver una final. Futbol de la Sub-13 y televisada. Sin querer, queriendo, me topé con ello.Equipos de la cantera del Morelia y León, enfrascados por el título.El cotejo terminó sin goles en los tiempos normales.Como son chiquillos, no hubo tiempos extra.Se fueron a penales.Ahí se impusieron Los Purépechas 4-1.Morelia, campeón de la Primavera 2018.Muchos héroes anónimos en la justa. Protagonistas del encuentro, con lágrimas en los ojos. Carlos Urquiza, pequeño goleador, Norberto Bedolla, arquero volador. Su director técnico, Ricardo Omar Sosa.Sus nombres no dirán mucho, -por ahora- los veremos, -quizás- en el futuro. Entrevistados, -los pequeños gladiadores del balón- hicieron su dedicatoria. Para su familia, sus padres, hermanos, su abuelita fallecida, etcétera. Y en la cancha, muchas facultades y emociones a granel, en una categoría donde no hay mancha, solo malicia para jugar con el esférico.Y a propósito de bamis, flurur, gaxofolis, -traducción- “Vivo con soledad solo por solidaridad”. ¡Ai´sí! Todo este partido final del futbol Sub-13 me trajo a la realidad en casa. Declaraciones del entrenador Fernando “Choco” Reyes, donde anuncia infinidad de prospectos que ha enviado a clubes del futbol profesional en la Primera División de México. Por el momento, se conoce que participa en la Copa Dorados. En su regreso le pediré una lista de todos esos chicos, futuras estrellas.