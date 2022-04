El Gobernador se molesta con desplazados que le gritaron que cumpla su palabra

audima

Truenan desplazados contra Rocha. Al grito de que “¡cumpla lo que prometió!”, decenas de desplazados por la violencia increparon duramente al gobernador. Los desplazados esperaban al gobernador Rubén Rocha Moya en el acceso al teatro Angela Peralta. Justo ahí encabezaría un encuentro de presentación del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). El numeroso grupo, encabezado por Miguel Ángel Gutiérrez, bloqueó el acceso al teatro para obligar al gobernador a que los atendiera. Y no hubo de otra para Rocha Moya. Con cartulinas donde se leía que cumpliera con su promesa, los desplazados le recordaron a Rocha Moya que están esperando una respuesta y que en lugar de eso no han sido atendidos en sus reclamos. En el accidentado encuentro por momentos se pudo observar a un gobernador molesto. Que gesticulaba y levantaba los brazos y con las manos señalaba para uno y otro lado. Y cómo no estar molesto pues le estaban echando a perder un evento al que acudieron invitados especiales tanto del sector agrícola como pesquero. En un momento en que los gritos resonaban por todos lados, Rocha Moya exclamó: “¿Pues qué quieren? ¿Que les ponga un terreno para que después los desalojen?”. Y les propuso: “Pues propongan el terrero”. Al final, los desplazados aceptaron nombrar una comisión para buscar respuesta a sus demandas.

Se les pasó la mano. Quienes conocen el modus operandi de Miguel Ángel Gutiérrez saben que se le “pasó la mano”. Gutiérrez, conocido como “El Superbarrio” en el lejano trienio municipal del entonces alcalde José Ángel Pescador, así se las gasta y promueve para permanecer activo.

Gutiérrez fue abiertamente operador de Morena en las pasadas elecciones. Se siente parte del triunfo y que él aportó su esfuerzo para que Rocha Moya ganara. En varias ocasiones ha sido atendido por el gobernador. Pero ahora, aun y cuando él haya planeado el show, muchos creen que se le pasó la mano. Pues el gobernador se mostró molesto por la forma en que fue abordado, y más aún por los gritos que recibió exigiéndole que cumpla con su promesa. Gutiérrez sabe cómo está realmente la situación de los desplazados y la respuesta que ha recibido de apoyo de parte del Gobierno del Estado. Pero en la manifestación de ayer no se midió. Ahora no tiene dónde hacer sus marchas y mitines de protesta como lo hacía frente los hoteles del exgobernador Quirino Ordaz Coppel. Entonces cazará a Rocha Moya en sus visitas a Mazatlán.



Otro golpe al PAS. El Partido Sinaloense, como ya es sabido, presentó una iniciativa de revocación de mandato en el Congreso del Estado. Pero ayer, el gobernador Rubén Rocha Moya les cerró la puerta. Adelantó que él será quien envíe la iniciativa. “Yo no voy a apoyar a ningún partido”, advirtió. “Nosotros vamos a mandar la iniciativa para que la Cámara legisle”. Y precisó: “No hay populismo de por medio ni querer ganar las notas principales”. Así o más claro. Rocha Moya adelantó que pedirá que la consulta no se solicite por determinado porcentaje de ciudadanos. Porque si no te conviene, induces a que no se haga la consulta. Dijo que en Sinaloa podría ser automáticamente cada tres años. Habrá que verlo.

¿Le seguirá el rollo? Para el desfile de la Semana de la Moto, este sábado, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, ya se prepara para montar una moto. ¿El gobernador Rocha Moya se atreverá a participar? Si en Bataquitas, Rocha Moya montó un burro, que no lo haga en una moto. Ya se verá.