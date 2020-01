El Gobierno Federal lleva prisa, afirma Herrera

La clave. Quirino entendió perfectamente de lo que se trataba. El gobierno del presidente López Obrador lleva prisa. Y la instrucción es la de apoyar obras que al mismo tiempo de ser presentadas arranquen. Esto con el objeto de generar empleo y aplicar de inmediato los recursos. De prisa que voy rápido. Y en la Secretaría de Hacienda, el gobernador observó la existencia de un fondo llamado “Fondo Metropolitano”. Y hacia ahí, el gobernador Quirino Ordaz Coppel enfiló sus baterías. El propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera, comentó que Quirino llegaba a sus oficinas con carpetas y más carpetas. Hasta que se sentaron en serio a platicar y Herrera le habría dicho voy a Sinaloa para constatar con mis propios ojos que la inversión, que las obras que se planteaban arrancaran de inmediato. Y así fue. Ayer, Herrera constató que en el evento donde se anunciaba la rehabilitación del colector Roosevelt las máquinas estaban listas. Los trabajos arrancaron. Y ahí mismo confirmó la rehabilitación de la avenida Camarón-Sábalo, que no arrancó porque el próximo martes tendrá que ser licitada. Quirino entendió que el presidente López Obrador lleva prisa. Y quienes conocen al gobernador saben que él también lo está haciendo. Y como se trata de cubrir todos y cada uno de los requisitos que establece el Gobierno Federal para acceder a los programas de apoyos, el gobernador ya tiene, y muchos, en carpetas, listos para ser presentados y no objetados. Así es que, señores, en el 2020 Sinaloa seguirá el camino de su consolidación en materia de infraestructura y de respuesta a las demandas de la mayoría de la población. La rehabilitación del colector Roosevelt lleva como objetivo resolver el grave problema de las inundaciones en el centro de la ciudad.

Y vendrá otro secretario. La próxima semana estará en Mazatlán el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. Vendrá para inaugurar el nuevo hospital general de Mazatlán. Una obra realizada con recursos federales y estatales que por décadas había sido una demanda sentida no solo de Mazatlán sino de toda la región sur del estado. Esta obra sustituyó aquella intentona que se buscó en la anterior administración malovista que pretendió comprometer ingresos estatales. Alcocer Varela estará acompañado del gobernador Quirino Ordaz Coppel. La presencia del titular de Salud en el país tendrá varias connotaciones, no solo la importancia de que testifique la calidad del hospital y del servicio que se brindará a la población. Sino también la calidad del equipo médico que se tendrá. Y en ellos como en el abastecimiento suficiente y a tiempo de medicamentos, Alcocer Varela puede hacer mucho por Sinaloa.

Asesoren al alcalde...¡Por favor! La muerte de una mujer en el Paseo del Centenario, aquí en Mazatlán, tiene sus repercusiones de imagen. Eso es claro. Pero que el alcalde Luis Guillermo Benítez haya declarado a unas horas de cometido el crimen que eso le pasa a quienes andan “en eso” y “así terminan”, lo convierte en juez. El alcalde tal vez por ignorancia acaba de complicar el proceso de ese acto criminal. Sin contar con los elementos suficientes de prueba abordó ese delicado tema. Por respeto a la víctima, a sus familiares. Y por respeto a las autoridades judiciales e investigadores no debió haber dicho lo que dijo. Sinceramente, alguien debe de orientar al alcalde para evitar que cometa ilegalidades y exhiba su ignorancia.