Incertidumbre y desilusión. En el sector pesquero de Sinaloa prevalece la incertidumbre. No saben cómo habrán de arrancar la próxima temporada camaronera. Y ya está casi aquí. Incertidumbre porque en estos momentos no están preparados para arrancar las capturas de camarón. Pescadores de aguas interiores de Sinaloa han solicitado apoyo a Conapesca para avituallar sus lanchas y hacerse de artes de pesca.

El panorama que se vive en las comunidades pesqueros de Sinaloa no es nada halagüeño. Y es que el arranque ya está aquí. El 14 de septiembre arranca las capturas en la zona sur. Y muchos se reportan que no están listos. El ambiente en el sistema lagunario Huizache-Caimanero-Las Cabras es de desilusión.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En el caso de los pescadores de esteros y bahías del centro y norte de Sinaloa, el arranque en las capturas oficialmente está establecido a partir del 26 de septiembre. Y el ambiente también es de incertidumbre. Se preguntan los pescadores ¿cómo habrán de salir a las capturas, si los apoyos que antes tenían del Gobierno Federal se los han quitado?

Pero si el panorama en las comunidades pesqueras de esteros, lagunas y bahías no es nada halagüeño, entre los obreros del mar, los pescadores de altamar, es igual o peor. Los pescadores de altamar saben que muchos barcos no estarán en condiciones de zarpar cuando se levante la veda del camarón. Saben también que muchos de sus compañeros se quedarán sin trabajo.

El Gobierno Federal siembra la incertidumbre y desilusión en pescadores

Y el problema se agravará por el desempleo que se pueda presentar en el sector pesquero. Un arranque de capturas de camarón, de temporada pesquera que antes era de alegría para las familias de los pescadores, hoy las cosas han cambiado y ven el futuro inmediato oscuro. El Gobierno del Estado por instrucciones del gobernador Quirino Ordaz Coppel realizó programas de apoyo a los pescadores, a sus comunidades porque el Gobierno Federal prácticamente los abandonó.

El secretario de Pesca en Sinaloa, Sergio Torres, ha recorrido todas y cada una de las comunidades pesqueras del estado. Y su sentir es que efectivamente hay incertidumbre entre los pescadores y una desilusión porque el Gobierno Federal canceló programas, les canceló la posibilidad de aspirar a un mejor precio del diesel y gasolina.

Trife ordena reponer procedimiento. No es para que el alcalde Luis Guillermo Benítez festine que el Tribunal Federal Electoral en la sala de Guadalajara le dio la razón. ¡No! Lo que resolvió el Tribunal Federal es que el Tribunal Estatal Electoral reponga el procedimiento que se siguió y que condujo ya a que el alcalde y siete funcionarios de su gabinete le ofrecieran disculpas públicas a la síndica procuradora, Elsa Bojórquez. Como ya es sabido, la síndica denunció que sus derechos políticos estaban siendo violados y que además había violencia de género.

En noviembre definen si habrá o no carnaval. El Gobierno Municipal esperará hasta noviembre para decidir si se hace o no el próximo Carnaval de Mazatlán. Ya otros carnavales se han cancelado. Y es que la pandemia no cede, por más que el Gobierno matice las cifras y nos pinten de verde el país. Los contagios siguen. Y desgraciadamente, los muertos también.

Acuario Mazatlán. El conflicto entre trabajadores y administradores del Acuario Mazatlán ha comenzado a tornarse delicado. El problema debería ser atendido de inmediato, porque pudieran asomarse otros intereses ajenos a los dos bandos. El alcalde Luis Guillermo Benítez prácticamente sentenció a los trabajadores. Dijo que todos serán liquidados.