El Gran Pez, a sacarse la espina ante los astados

A menos que suceda una catástrofe en las tres rondas que le quedan al calendario regular, esa sería la única forma de que los Dorados no estuvieran en la liguilla del Torneo Clausura de la Liga de Ascenso, pero hoy tiene la magnífica oportunidad de tener premio doble: asegurar su boleto de manera matemática y retornar al sendero triunfal, luego de ver cortada su racha de cinco triunfos consecutivos la semana anterior.De tal manera que el Gran Pez está obligado a salir en su mejor versión esta noche para trata de imponerse a los Toros del Celaya, que en el papel no será un rival nada a modo, si tomamos en cuenta que viene colocado en el quinto escalón con 18 unidades.El otro motivo que orilla a los locales a salir con los brazos en alto es tratar de tomar del liderato a los Mineros de Zacatecas, que anda con un punto más arriba, y en caso de una final-final ante Alebrijes, superarlo en puntos de las dos temporadas, para tener derecho a cerrar en casa.Sin embargo, debemos ir por partes, y el presente se llama Toros del Celaya, al que se le debe jugar con seriedad, asegurar la calificación y tener un cierre más tranquilo de calendario regular.Porque los Dorados no deben bajar su ritmo. En este momento es cuando lo deben aumentar para llegar en las mejores condiciones a la liguilla, en la cual los ocho invitados tienen las mismas posibilidades de aspirar al cetro.No será uno, sino dos torneos nacionales a nivel categoría Oro que tendrá para el presente año la Liga de la Careada de los Jueves. El primero quedó programado a las 7 y 8 de abril dentro del marco del Torneo TVP-Stanza y en el que tomarán parte Monterrey, La Cruz de Elota, Culiacán y Selección internacional de La Careada de los Jueves.Para finales de ese mismo, se dará paso a la sexta edición del torneo internacional de La Amistad, teniendo como invitado especial a los Morros Dream Team de Phoenix, Arizona, Culiacán, La Cruz de Elota y Careada de los Jueves.La división de este evento se propició debido a que Monterrey ya tenía comprados sus boletos de avión para la primera semana de abril, y el equipo de Phoenix no podía venir a Culiacán en esa fecha.Nos llegó la nada agradable noticia de que el conocido silbante Hermes Navarrete sufrió en días pasados un accidente vial que propició que sufriera serias lesiones que lo mantienen postrado en la clínica del Issste.Dentro de lo bueno de este suceso es que Navarrete, oriundo de Costa Rica, se encuentra delicado de salud, pero estable.Solo nos resta desearle a Hermes, con el que siempre hemos tenido una buena amistad, una pronta recuperación.