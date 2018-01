El Gran Pez domina a los Potros en su corral

Siempre será bueno para cualquier club iniciar la temporada con una victoria, y si es de visitante, mucho mejor, como le sucedió a los Dorados de Sinaloa, que vencieron de visita a los Potros de la UAEM con el mínimo de 1-0.



Cierto, se trató de un triunfo muy apurado, pero al triunfo al fin que le sirve al profesor Francisco Ramírez, nuevo timonel del cuadro sinaloense, debutar con el pie derecho en la presente temporada de la Liga de Ascenso MX.



Sin embargo, la actuación de los Dorados es apenas el bostezo del inicio de una temporada que suele tener muchos cambios conforme va avanzando el calendario, solo basta recordar lo que le sucedió el torneo pasado a los de casa, cuando tuvieron un espectacular arranque en las primeras cuatro jornadas, pero luego se vinieron abajo de manera estrepitosa.



Esperamos que esto no le suceda al profe Paco Ramírez y sepa consolidar pronto el accionar de sus pupilos, porque seguramente le vendrán rivales más complicados que los Potros, de los que cabe decir que insistieron con todo hasta el final de los 90 minutos, mas nunca llegó el gol de la igualada.



En suma, el Gran Pez tuvo un buen inicio de temporada, triunfo que deben disfrutar con mesura tanto los aficionados como el cuerpo técnico y la directiva, porque esto apenas comienza, y falta venir lo mejor.



Decepcionante. Así es como calificamos el arranque del campeón Tigres de Nuevo León en el torneo de la Primera División Nacional, al sucumbir frente a los Camoteros del Puebla de visita con un marcador de 2 goles contra 1.



Los especialistas en la materia dividieron opiniones en torno a este descalabro. Unos lo atribuyeron al poco tiempo de pretemporada del equipo; otros lo calificaron como normal, porque el Puebla se preparó con más anticipación para el inicio de la temporada.



En mi opinión, muy particular, siento que Tigres es un cuadro impredecible y que como ha sido su costumbre en los últimos torneos, volverá a carburar a tiempo para meterse de nuevo a la liguilla, porque si de algo se jacta es de que cuenta con una plantilla de jugadores de primera línea.



Al que nos urge ver en acción el día de hoy es a las Chivas del Guadalajara, equipo al que no le auguran otra nada buena temporada, y qué mejor que se comiencen a disipar las dudas desde ya al medirse en calidad de visitante a los Diablos Rojos del Toluca.



El equipo del pueblo tiene una gran deuda con sus millones de seguidores, y ojalá pueda pagarla con una brillante temporada.



¡Qué aventado! El profesor Jorge Corral fue directo a la apuesta y textualmente retó: “Si las Águilas del América no son campeonas en la presente temporada, subiré de rodillas las escaleras de la Lomita”. Suerte, amigo.