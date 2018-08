El Gran Pez sigue sin mostrarse en la cancha

El puntito ha acumulado en tres jornadas, y su posición de último lugar en la tabla general del Torneo Apertura de la Liga de Ascenso es algo que seguramente no estaba en los planes que hicieron la directiva y el cuerpo técnico para la presente temporada.

De tal forma que los festejos de los 15 años de vida en Culiacán de los Dorados de Sinaloa están resultando muy tristes y con la posibilidad de que su situación se siga complicando más si no muestran una mejoría en su accionar.

Frente a los Potros de la UAEM volvieron a mostrar su raquítico poder ofensivo, aunado a la falta de una mejor entrega y que hizo pública en la conferencia de prensa su técnico Francisco Ramírez, en el sentido de que la mayoría de los que jugaron esa noche no corren.

Luego de esta afirmación, es de esperar que para el duelo del próximo fin de semana, que luce superdifícil ya que visitarán a Cimarrones de Hermosillo que comparte la cima con Ciudad Juárez, el profe Ramírez realizará cambios en su formación titular.

Desde luego la situación hasta el momento todavía no es crítica, pero como el rol es corto, el once de casa ya no debe seguir dando ventajas, pues de lo contrario es muy probable que ni pueda avanzar a la siguiente fase, algo que sería catastrófico para un club que presume que en octubre estrenará un renovado estadio.

En suma, los jugadores ya deben ponerse las pilas, dar todo en la cancha, entregarse como profesionales que son, en aras de que comiencen a llegar los triunfos, porque sinceramente El Gran Pez no es un club para ocupar el frío sótano.

Ultimo jalón. El buen amigo, y quien fuera un excelente jugador, pero tuvo que retirarse de las canchas por cuestiones de salud, Efraín “Chikis” Urrea, está llamando a la raza futbolera para que le den el último apoyo con el fin de poderse operar de los ojos del próximo fin de semana. El Chikis rifará el próximo jueves en los campos de la unidad deportiva Sagarpa cuatro charolas de cerveza, y todo lo que se recaude servirá para completar el costo de su cirugía.

En la reunión del próximo martes de la Liga de la Careada de los Jueves, Urrea Barrón le hará llegar una solicitud a la directiva y delegados de los ocho equipos para ver si ellos pueden ayudarlo con la compra de algunos boletos. Y no dudamos que encontrará respuesta positiva.

Buen convivio. Con una cascarita recreativa en la cancha dos de Ciudad Universitaria, el equipo de la UAS-Oldies festejó el título que conquistó el mes pasado en la Liga Platino Plus al derrota en serie de penales al Deportivo René.

La mayoría de los flamantes monarcas e invitados especiales estuvieron presentes en esa agradable tarde y disfrutaron la comilonga que puso a su disposición Jesús María “Chuma” Tarriba, integrante del equipo y cuyo nombre llevó el torneo de copa.